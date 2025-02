Racionamiento de agua en Bogotá y Soacha: barrios con cortes este 4 de febrero

Foto: Katerine González Clavijo

Debido al bajo nivel de los embalses del sistema Chingaza, que es de donde se obtiene el 70% del agua potable que consume Bogotá, el Distrito implementó un racionamiento diario, de 24 horas, por sectores, mientras las represas se recuperan. Para este martes 4 de febrero, el turno le corresponde a la zona 6, que estará hasta las 8:00 de la mañana del día siguiente sin servicio.

Vale recordar que la Alcaldía dividió la capital en nueve zonas y cada día una de ellas tendrá suspensión del servicio. La meta es disminuir el consumo de 18 metros cúbicos por segundo a 15. Según el Acueducto, las zonas fueron demarcadas según la estructura hídrica de la ciudad. No olvide, quienes no tengan racionamiento, ahorren agua, porque “Cada gota importa”.

¿Cuál es mi zona y cuándo tengo racionamiento?

El Espectador le facilita esta tarea. Espere unos segundos a que cargue la aplicación que encuentra en la parte de abajo y consulte en el buscador su barrio, para conocer a qué zona y ciclo pertenece, así como las fechas en las que tendrá racionamiento durante 2024.

¿Cuáles son los barrios y zonas de racionamiento?

Las localidades y los barrios con restricción este (DÍA y FECHA) serán los siguientes:

Localidades: Suba y Soacha

Suba: • El Retiro de Suba • Rincón de Boyacá • Salitre II Sector • El Arrayán • Lombardía III • El Manzano • Santa Bárbara II Sector • Camino Verde Etapa I • Urbanización Cerros del Tabor • Bilbao I Sector • Zahori • Carolina II • Santa Teresa de Suba • El Rubí La Flora • Nuevo Corinto • La Estrella II • Miramar • Puerta del Sol • Carolina de Suba • Alameda de Suba • La Estrella I • Urbanización Miradores de Suba y Urisa • Los Comuneros Puerta del Sol • Aures II Sector La Planta • El Cedro • La Palma El Cóndor • Club de Los Lagartos • Conjunto Residencial Yerbamora 1 • Veimas • Urbanización Los Nogales de Suba • Villa Catalina II y III • Atenas • San Antonio • Tuna Alta Almeira • Prados de Santa Bárbara • San Cayetano • El Carmen Tuna Baja • Urbanización Altamar • Conjunto Residencial Tayazal • Jaime Bermeo • El Ruby • Almonacid • Conjunto Residencial Yaiti. • Palma Aldea • Costa Rica La Esperanza • Japón • Villa Hermosa • Los Naranjos • La Manuelita • Urbanización Solar I • Urbanización El Alcázar de Suba • San Isidro Norte • El Pino • San Miguel Tibabuyes • El Ocal • El Rincón - Urbanización San Gabriel • Rincón El Cóndor • El Rubí de San Bernardo • El Ocal II Sector • Nueva Tibabuyes • El Rincón Santa Helena • El Pino - Valverde de La Vera • Las Brisas • El Arrayán 2 • Lago de Suba • Prados de Suba • Turingia III • El Pino • Tuna Baja II Sector • Pinos de Lombardia - Imperial (Finca) • Urbanización Rodesia • Urbanización Aragón • Almendros de Suba • El Regreso • Ciudad Hunza - El Jordán • Villa de Los Comuneros (Prados del Salitre) • Urbanización Valles de Ibiza • Urbanización La Pradera de Suba • Pinos de Lombardia • Telecom Arrayanes • Urbanización Oviedo • La Orquídea III Sector • Bosques del Portal • Monteredondo Salitre Suba • Villa Catalina III Sector • Urbanización Camino Verde • Urbanización La Fontana • Urbanización Las Flores • Santa Ana • Villa del Campo II Sector • Oasis de San Jorge • Agrupación El Rincón • Parque Residencial Nueva Suba • Urbanización Puerto Sol • Parques del Campo • Los Alcaparros de Suba • Suba Linda • Urbanización Gavilanes • Las Margaritas • Urbanización Potrerillos de Suba • Urbanización El Bosque de Suba • San Jorge • Tuna Baja III Sector - Santa Isabel • Urbanización El Lago del Paraíso • La Aurora Salitre Suba • Rincón Escuela • El Carmen • Urbanización La Palma I • Urbanización El Laguito • Urbanización El Rincón de Suba (Santa Isabel) • Palma Aldea - Urbanización El Merey • Aures II • Versalles y Los Cerezos • Tuna Baja Las Flores • Caminos de Esperanza • Villa Elisa • Nueva Tibabuyes - La Esmeralda • Nueva Tibabuyes • Vereda Tibabuyes. • Costa Azul III Etapa • Rincón de Santa Inés • Urbanización Balcones de Alcudia • Villa Susana • Bosques de San Jorge Suba • Urbanización Casa Campo Sector I • Los Robles • Prados del Salitre • Urbanización Lombardia III Etapa - Sector A • Desarrollo Villa Blanca • Barrio Ciudad Hunza • Rincon Sector La Escuela I • Fontanar del Río • Fontanar del Río 2 • Urbanización Valle Patricia Y Valle Refous • Tibabuyes II • El Refugio y Los Maderos de Suba • El Pinar de Suba • Calabria • El Paraíso • Java I Sector • El Nogal • Costa Rica • El Imperio • El Naranjal • Senderos de La Esperanza • Conjunto Residencial Kumaru • Urbanización San José • Cañiza I, II Y III • Urbanización Torres de Suba • Santa Rita • Finca El Arrayán San Jacinto - Tibabuyes • Villa Gloria I • Verona • Villa de Las Flores • La Toscana • El Triángulo • Los Alpes Cerro Los Lagartos • Urbanización Monte Verde Y Colina Linda • Cerros de Niza Urbanización Solitude • Los Alcaparros • Chesnut Hill • Urbanización Kyra • Urbanización Las Pléyades • Compartir Suba • Los Tulipanes • Santa Fe de Suba (Finca) • El Pencil Barrio El Salitre • Tuna Baja III Y III A • La Campiña • Mirador de La Campiña II Sector • Rincón de La Campiña • Urbanización Maitama Costa Azul • La Esperanza • Oikos Teucali San Antonio • Urbanización Somondoco • San Juan Suba • La Chucua - La Trinitaria • San Carlos (Predio) • Santa Bárbara Tibabuyes • Las Flores • Costa Azul II Etapa • Costa Azul I Etapa • Refugio de Suba (Granjas Popayán) • Urbanización Antonio Granados • Campanella • S.C El Pino • Arcabuco • Urbanización Barandillas de Suba • Salitre Suba • Villa Cristina • Santa Beatriz (Predio) • Las Delicias La Maria • El Salitre • Urbanización El Portal de La Fontana • Villa Esperanza • Orquídeas • Urbanización El Salitre • La Campiña II Sector • Tibabuyes II Sector 2 • El Laurel • Santa Cecilia I • Java II Sector 2 • Santa Cecilia II • Urbanización Bosque de Los Lagartos • Santa Rita de Suba • Urbanización Los Nogales de Tibabuyes • Urbanización Los Nogales de Tibabuyes II • Tibabuyes • La Estrella III • Prados de La Campiña • Teusaquillo de Suba • Urbanización Altos de San Jorge • Gloria Lara de Echeverry II • Urbanización La Arboleda de Chosica • La Estanzuela • La Esperanza (Calle 131 A) • Villa Catalina • Chucua III Sector • Conjunto Residencial Yerbamora 2 • San Pedro III • Los Tejares de Suba (Predio) • La Francia • Tibabuyes I Sector • Java II Sector • Urbanización Tropicana • Zulia • Villa Maria • Las Flores • El Poa • La Aurora • Urbanización La Manuelita • El Rincón - Urbanización Amberes • Villa Elisa - Urbanización Villa Estella • La Palma II • Villa Alexandra • Urbanización Villa Lilia y El Rosal • Salitre I Sector • Acapulco • El Salitre Iv Sector • Tuna Baja III Y III A • El Pénsil • Tuna Baja III Sector • El Portal de Las Mercedes • La Capilla de Suba • Tuna Baja • Bilbao II Sector • Portal Real de Suba • Berice • Tuna Baja • Niza Suba - Monteniza • Turingia II • Arboleda de Suba • Urbanización Maitrella • Senderos de Suba • El Pinar de Suba II. Fontanar del Río • Urbanización San Antonio • Palma Aldea La Juanita • Aures II - Santa Bárbara • Morumbi • Plazuelas de San Martín • Villa del Campo • Alaska • Almirante Colón • Bosques de San Jorge • Tibabuyes Universal • Berlín • Berlín IV Sector • Sabana de Tibabuyes • San Carlos de Tibabuyes • San Carlos de Suba • Villa Hermosa • Los Monarcas • S.C Salitre Suba • Acacias • Los Almendros del Norte • La Playa • S.C Tuna Baja • Lombardía IV • Tuna Baja Las Mercedes • Londres (Lombardía III) • Rincón de Suba Sector Lagos de La Frontera • Rincón de Suba - Urbanización El Cid • Villas del Rincón • Los Arrayanes de Suba • Aures I • Villa Elisa I • Urbanización Riobamba • Teusa • Riobamba II • El Jordán II • Hato Chicó II (Predio) • Rincón de Santa Inés Compartir Suba • Lombardía II • La Floresta • Urbanización El Pórtico y Los Remansos • Villa Maria I Sector • Urbanización Bochalema • Urbanización Las Navetas de Suba • Villa Cindy • Horizonte Salitre • San Pedro de Tibabuyes • El Poa • Lombardía • San Andrés Afidro • Urbanización Villa Catalina • Villa Elisa • Urbanización San Alejo • Sauces de Suba • Rincón de Suba • El Jordán La Esperanza • Altos de La Esperanza I Sector • Bosques de San Jorge • Turingia (Parcelación) • Atardeceres de Suba • Urbanización Veracruz • El Pino - Urbanización Altamira • Villa Elisa - El Aguinaldo • Urbanización La Chucua • Urbanización Portal de Suba • Villa Rosario • La Chucua Norte • La Floresta de Suba • La Chucua I Sector. • La Gaitana • Urbanización Piedra Verde • Carolina III • Villa Elisa Parte Alta • Villa Elisa II • Salitre Suba 2a Y 2b • La Esperanza II Sector. • S.C Tuna Alta • Turingia • La Isabela • Lisboa • Orquídeas II Sector.

Soacha: • Villa Samantha • San Isidro II • C.C. El Jardin • Quintanar de Los Almendros • Las Acasias II • Gratamira • El Barreno • La Despensa • Julio Rincon I • Zona Industrial de Cazuca • Santillana • Villa Sandra • La Calleja • La Esperanza (Com4) • Quintanar de Los Sauces • Las Quintas II • Simón Bolívar • Quintanares VI Etapa • Serranías de La Pena I • Quintanar de Los Ocales • Quintanar de Los Cerezos • Puesta del Sol • Remansos de Quintanares • Jardín de Los Rosales • Altos del Pinar I • Altos de Sacromonte • Potrero Grande • Altos del Pinar II • La Arboleda • Juan Pablo I • Los Olivos I • Los Olivos IV • Los Olivos III • Los Ocales • Pablo VI • Leon XIII Tercer Sector • El Cedro I • Reina Sofia • El Rincon de Santafe • Los Olivares • Leon XIII Segundo Sector • Nuevo Colón • Mirador de San Ignacio VII • Parques de San Mateo II • Cumbre de San Mateo I • Cumbres de San Mateo II • Los Cerezos • Quintanares VII Etapa • Las Acasias I • Serranías de La Pena II • San Rafael • San Ignacio I • Las Vegas III • Barbados I • Los Pimientos II • Villa San Mateo • San Mateo 2000 • Casalinda V • Plazoletas • Arco Iris • San Lucas II • El Pinar • Casalinda III • Casalinda II • Sumapaz • El Bosque • El Pinar • Los Sauces • Los Nogales • Supermanzanas S2, S3 Y S4 • La Alameda• Malabar • Vipal I • Altos de Juanambu • Vipal II • El Arroyo • La Nueva Unión • Luis Carlos Galán III • Altos del Pino • Los Balkanes • Tanque Cazuca E.A.A.B. • Casaloma • Lomalinda • Minuto de Dios • Carlos Pizarro • Julio Rincon II • La Capilla • Cazuca • Luis Carlos Galán I • Villa Mercedes I • Terranova • Luis Carlos Galán II • Santo Domingo • Parques de Casalinda • Barbados II • Casalinda XIII • Balcones de San Mateo II • Santa Maria del Rincon • Hogar del Sol • Altos del Pinar IV • El Trébol • Prado de Los Rosales • Altos del Pinar III • Altos del Pinar • Altos del Nogal • Altos de Santa Fe • Centro Comercial Unisur • El Portal de Casalinda • Mariscal Sucre • Camilo Torres II • El Prado de Las Vegas • Portalegre • Parque Bogotá La Esperanza • Equipamiento 19 • Victoria I • C.C. Miraflores • Tulipán • Violeta • Margarita II • Frailejón I • Frailejón II • Primavera • Sauce I • Acanto II • Equipamiento 7 Y 8 • Verónica • Palo Rosa • Acacia • Centro Comercial Prado Verde • Buganvilla • Guadual • Loto • Parque • Sauco • Almendro • Alhelí • Jazmín • Agapanto II • Tequendama • Centro • Linconl • Villa Clara • Las Vegas • Nueva Portalegre • El Sol de Portalegre • Portalegre Real • Portalegre Real II • El Carmen • La Amistad • El Nogal • Camilo Torres I • Altos de Camilo Torres • Oasis de Jericó • Las Ferias • La Cañada • Bochica • Mirador de San Ignacio I • Azalea I • Agapanto I • Girasol • Palma Real • Nogal • Linaria • Cedro • Rosal • Astromelia • Lavanda • Pensamiento • Olivo I • Fresia • Sauce III • Ponsetia • Cala • Malva • Azahar • Manzano • Pomarrosa • Amapola • Pomelo • Olivos II • Anturio II • Los Olivos II • La Maria • Casalinda VIII • San Lucas • Mirador de San Ignacio III • Casalinda IX • San Mateo Segundo Sector • Casalinda I • F.N A. • Rincon de San Mateo • Central Eléctrica • Capitalinas • Sector Ospinas • Iguazú • Los Rosales • Inversiones Bogotá • Santa Rosa • El Porvenir • Ricaurte • Anturio I • Colegio Público Ciudad Verde • Begonia • Hortensia • Dalia • Heliconia • El Divino Niño Parte Alta • El Mañana (P.P. Huertas) • La Oportunidad III (P.P. Huertas) • La Fortuna (P.P. Huertas) • La Ilusión (P.P. Huertas) • La Ilusión II (P.P. Huertas) • El Progreso I (P.P. Huertas) • El Progreso II (P.P. Huertas) • La Fortuna II (P.P. Huertas) • Vida Nueva I (P.P. Huertas) • Vida Nueva II (P.P. Huertas) • Grandeza II (P.P. Huertas)La Esperanza I (P.P. Huertas) • El Triunfo I (P.P. Huertas) • La Esperanza II (P.P. Huertas) • El Tesoro (P.P. Huertas) • Equipamiento 16 • Panorama • La Magdalena • Santa Helena Norte • Cagua II Sector • Balcón Real II • San Carlos • La Esperanza • El Bosque Cagua Chiquita • San Alberto • San Antonio • Santa Maria I • Comfenalco • Juan Pablo II Segunda Etapa • El Sol • Andalucía • Juan Pablo II Cuarta Etapa • El Dorado • Tusandala • Equipamiento 4 5 6 • Abedul • Eucalipto • Altos de La Florida - El Retiro • Altos de La Florida II • San Nicolas II • Rincon de San Carlos • Casa Bonita • Condominio Soacha Real • Lote Sin Construcción • Balcón Real • San Antonio II • Gardenia II • El Tuso-La Esmeralda • San Juan • Las Villas • El Cardal • Llano Grande • Parques del Sol II • El Paraíso • Ubaté • San Marcos Cafam • España • Parques del Sol I • San Marcos • San Bernardino • San Luis • El Libertador • Acanto I • Azafrán • Parque Campestre 10 • Parque Campestre 8 • Parque Campestre 6 • Parque Campestre 4 • Parque Campestre 1 • Parque Campestre 11 • Parque Campestre 14 • Parque Campestre 13 • Parque Campestre 9 • Parque Campestre 12 • Parque Campestre 13 • Centro Comercial Parque Campestre • Parque Campestre 5 • Parque Campestre 3 • Parque Campestre 2 • Torrentes 2 • Torrentes 4 • Torrentes 1 • Equipamiento 25-1 • Torrentes 3 • Bahía del Oeste • Balcones de San Mateo I • El Triunfo • San Jose • 12 de Marzo • Los Pimientos I • Casalinda VII • Casalinda VI • Junín • Capitalinas II • Presencia de Los Andes I • Sector Armero • Altos de San Mateo • Mirador de San Ignacio II • Casalinda XII • Las Vegas de San Mateo • Las Huertas • La Veredita • El Rosal • Torres de Santa Ana • Clavel II • Clavel I • Avellana • Manzanilla • Lt Residual • C.C. Plaza Nueva Soacha • Macadamia • Verbena • Sabina • Ciprés • Cerezo • Naranjo • Romero • Álamo II • Arandano • Iglesia Logroño • Aloe • Álamo • Bambú • Calicanto II • Capuchino • Mirto • Mirto II • El Danubio • Eugenio Diaz Castro • San Isidro • Zona Industrial El Salitre • Quintas de La Laguna • Quintas de San Luis • El Salitre • El Ciprés • Villa Daniela • Cien Familias • La Pradera II • La Pradera I • La Florida • Menta • Olmo • Luminaria • Caobo • Aliso • Lilo • Aliso II • Alcaparro II • Feijoa • Amaranto • Granado • Yerbabuena • Roble • Astromelia III • Cayena • Parque 2 • Sm 57 • Palmeto • Equipamiento 17 • Parqueadero de Buses • Ceiba • Ficus • Ciudadela Educativa Vida Nueva (P.P. Huertas) • Bosque de Cipi • Boyacá • Villa Santa Isabel • El Divino Niño I • La Cristalina • San Martin • Los Alpes • La Fragua • Villas de Santa Rosa • Ciudad Satelite • La Unión • Santa Cecilia • Ajax • Cai (P.P. Las Huertas) • El Triunfo II • El Triunfo I • La Grandeza III (P.P. Huertas) • La Grandeza IV(P.P. Huertas) • El Tesoro II (P.P. Huertas) • La Esperanza III • Huertas de Soacha • El Huerto • Las Huertas (P.P. Huertas) • El Rosal • I.E. Luis Henríquez • Armonía III • La Gratitud II • La Gratitud I • El Encanto III • La Alegría • Humedal Neuta • Uaecd_006 • Uaecd_004 • Uaecd_001 • Parque de Las Flores • San Andres • El Altico • San German • Inst. Edu. Soacha Para Vivir Mejor • Cohabitar • Valles de Santa Ana • Némesis • Santa Ana 1er Sector • Villa Flor • Los Girasoles • El Cedro • Abc Santa Ana • Villa Sofia I • San Fernando • San Carlos Compartir • Los Ducales II • La Laguna • Uaecd_007 • Terra Grande III • Parque Campestre • Ciudadela Educativa Torrentes • Equipamiento Comunal • Santa Rita Etapa II • Uaecd_002 • Portal de Alcaparros • Portal de Amaranto • Parque Campestre Zc No 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 • Portal del Nogal • I.E. Soacha Avanza: La Unión • Alicante • Ptar Las Huertas • Amaranto Real • Arizona • San Nicolas • Conviva • Compartir • El Vivero • Escondite de Jose / Villa Luz • Ciudad Latina I • Villa Esperanza • Ciudad Latina III • Ciudad Latina II • Quintas de Santa Ana II • Tierra Blanca • Maranatha II • La Fontana I • La Fontana II • Villa Italia • Nueva Compartir • Los Ducales I • La Toscana • San Mateo Primer Sector • Los Cristales • El Tabacal • Cobec • Los Pinos • Las Margaritas • Llanos de Soacha • Mirador de San Ignacio V • Gardenia I • Sauce II • Iris • La Esperanza III (P.P. Huertas) • Camelia II • Parque Campestre 7 • Albahaca • Astromelia III • Mirador de San Ignacio VIII • El Vivero • Santa Ana Central • Indumil • Bella Vista Alta • San Humberto • Villas de Casaloma • La Primavera • El Mirador • Villa Esperanza Centro • Villa Mercedes II • Casalinda IV • Santa Helena • Bosque de Tibanica • Jaime Garzon • C. S. San Mateo • Cagua I Sector • Terragrande • Quintas de Santa Ana I • Ciudad de Quito • El Mirador de Corinto • Altos de La Florida I • Quintas de Santa Ana Etapa II • Zapan 5 • Guaraná • Plaza de Mercado • La Alegra III • Uaecd_008 • Uaecd_002 • El Portal de San Mateo • Sector Pino • Terra Grande III Etapa • Terra Grande II Etapa • Banco de Tierras • Humedal Tierra Blanca • Universidad de Cundinamarca • Minnesota • El Silo • Colmena II • Santa Ana • Villa Sofia II • Santa Ana Sector Pinto • Villa Juliana • Zona Verde • Leon XIII • Zona Industrial Santa Ana • Quintas del Portal • Lagos de Malibú • Chicó Sur • Mirador de San Ignacio Vi • Oasis • Mirador de San Ignacio VIII • Galicia III • Rincon del Lago • Bella Vista • Morella • Portal de San Ignacio • Hospital Regional Soacha • Zona Verde • Humedal Neuta • El Rincon de San Alejo II • Centro Comercial Mercurio • Portal de La Hacienda • Portal del Nogal • Icarus Las Mercedes • Pretensados Bogotá • Alameda Tibanica • Arboleda • Terra Grande IV Etapa • Parque Residencial Loretto • Uaecd_010 • Cámbulos • Atacadao • Magnolios • Alelíes • Azaleas • Inst. Vendible Yerbabuena • Parque Agrológico Semilla del Futuro • Cerezos Kr 4e 36 61 • Zona Verde 3-Hacienda Terreros • Uaecd_013 • Uaecd_014 • Uaecd_015 • Paseo Real • Villa Carola • Quintas de Santa Ana Epapa III • Quintas de Santa Ana Etapa Ib • Desconocido • Villa Julia • Sabana Cipres • Santelmo • Balcones de Mercurio • Los Condominios I de Tejares • Los Condominios II de Tejares • La Sabana • San Mateo Parque II • Portales de Tierra Blanca • Lagos de Malibu 4 Y 6 • Lagos de Malibu • Zapan 1 • Zapan 4 • Zapan 2 • Zapan 3 • El Rincon de San Alejo I • Villa Mercedes I - La Meseta • Portal de Las Flores • Portal de Arrayanes • Portalegre Real I • San Miguel de La Cañada • El Paraíso de Corinto • El Oasis • Los Robles • La Isla • El Progreso • Las Margaritas (Com4) • Buenos Aires • Los Pinos Ciudadela Sucre • Laguna Tibanica (Embalse Terreros) • Barbados III • Mirador de San Ignacio IV • Parques de San Mateo I • La Florida II • La Florida II • Azalea II • Orquídea • Teletón • Colegio Minuto de Dios • Margarita I • Frailejon III • Lirio • Trébol • Azucena • Laurel • Arrayan • Camelia I • Caléndula • Magnolia • Papiro • Victoria II • Geranio • Peral • Nardo • Lila • Azahar • Macadamia

Ciudad Bolívar: S.C. Meissen