Racionamiento en Bogotá: estos son los barrios con restricción este 13 de abril

Avanza el primer ciclo de racionamiento de agua en Bogotá y para este sábado les toca el turno a 610 barrios de Barrios Unidos, Suba y Usaquén, quienes se someterán a 24 horas de restricción. Se trata de zonas dentro del polígono ubicado en dos sectores, del norte de la capital: A) entre las calles 95 y calle 201, entre autopista Norte (carrera 20) y carrera 75, y B) entre calles 127 y 170, entre carreras 75 y 91. Para el domingo se deben alistar 593 barrios de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Puente Aranda y Tunjuelito.

Vale recordar a las otras zonas que no tendrán recorte de agua, aplicar las medidas de ahorro, ya que cada gota cuenta, en el propósito de hacer rendir las pocas reservas que quedan en el sistema de Chingaza, de donde se obtiene el 70% del agua potable que consume la capital. Estos son los barrios que tendrá racionamiento este fin de semana.

Zona 3 (14 de abril)

Localidades: Barrios Unidos, Suba y Usaquén.

Barrios Unidos: • Los Andes - Vizcaya II sector • Rionegro • La Castellana - Urbanización Paseo de La Castellana • La Castellana - Villa Calazans • Los Andes • La Castellana Occidental • Los Andes - Urbanización Malta • Los Andes - Urbanización Calle Cien • La Castellana - José María Carbonel • La Castellana • Los Andes - Urbanización Teusacá • Los Andes - Vizcaya III Sector • Urbanización Mendiguaca

Suba: Gilmar • Altos de Chozica - Urbanización Otraparte • Ciudad Jardín Norte • Los Arreboles • Urbanización Compostela • Villa Julia • Urbanización del Monte • El Pinar (Predio) • Urbanización Los Tilos • Ciudadela El Poblado • La Esmeralda (Predio) • El Rincón de Iberia • La Almería • Suba Urbano • El Batán – Belomar • S C. Tuna Alta • Calima Norte • Urbanización San Rafael Norte I • Torres de San Francisco • S.C Altos de Chozica • Urbanización Arcos de Cantalejo • Ciudad Hunza • Niza Suba - Bosques de Álava • Serranías de Suba • Casa Blanca I • Cantalejo Portal de San Diego • Altos de Chozica - La Judea • Prado Centro • Urbanización El Coquimbo • Rincón de Cantalejo • El Cucharo • Urbanización El Bosque • Britalia - Las Mercedes • Cantalejo Sector Alejandría • Quinta Reyes • Prado Veraniego • Vereda Suba Cerros - Mirador del Espino • Urbanización Nogales de La Colina • Urbanización La Zerrezuela • Prado Veraniego Norte - Urbanización Nuevo Horizonte • Prado Veraniego Sur • Urbanización La Floresta Reservada • Prado Sur • Mirandela (La Cartaja) • Piedra Herrada • Cantalejo • Urbanización Picadelly • Urbanización Ambalo • Niza Norte - Sotileza • Rincón del Karmel • Urbanización Nueva Alsacia • El Progreso • Bella Vista • Ciudad Hunza - La Esperanza I • Bosque de Gratamira I y II • La Aguadita I y II • Sevilla Portales del Norte • Urbanización Los Eliseos • Urbanización Pinos de Britalia • Andes Norte - Quintanilla de La Flora • Portales del Norte Urbanización San Pedro • Britalia - Las Margaritas • Urbanización Alamedas de San Diego • San José del Prado - Villa Gorda • La Esmeralda • El Rincón de Las Villas • Arluz La Manuelita • Britalia • Urbanización La Chocita • Guicani • Urbanización Balcón de Suba • Quinta Bariloche • Riviera Norte • Mazurén • Britalia - El Pijao de Oro • Urbanización San Diego • Britalia San Diego • Niza Suba – Villavaduz • San Felipe Ciudad Jardín Norte • El Jordán La Esperanza 2 • Niza Suba - Urbanización Balcón del Lindaraja • La Flor Ciudad Hunza. ZonaIberia Portoalegre • Urbanización El Santuario • Altos de Chozica • Santa Helena - Puerta de Hierro Las Acacias • Prado Pinzón • Colina Campestre III Sector • Urbanización Plaza Baviera • Villa del Prado • Canódromo • Batán • Canódromo - Urbanización Tierra Linda • Prado Veraniego Sur • El Arenal • Urbanización Las Colinas de Suba • Urbanización Iberia Triángulo • Colina Campestre I Sector • La Moneda Britalia • Santa Helena Bosque de Casigua • Niza Suba • Mónaco • Carintia • Tuna Alta El Mirador • Urbanización San Rafael Norte II • Niza Suba - El Balcón de Lindaraja • Niza Suba - Urbanización San Gregorio • Niza Suba - Urbanización San Gregorio II y III • Niza Norte - Urbanización Tumanaco • Los Arrayanes Suba Naranjos • Villanova II • Niza Norte • Niza Suba - Torres del Camino • El Cerezo y San Pedro • El Tirol • Niza Suba - Torres del Monte • Niza Suba - San Tadeo San Lorenzo • La Posada • Mirador de Suba y Bellavista • Urbanización Alhambra Sur Oriental • El Divino Salvador • La Alborada • La Floresta Norte • Urbanización La Floresta IV Sector • Malibú • San Pedro II sector • La Alameda • El Jordán I • Tejares del Norte • Mirandela • Urbanización San Pedro • El Bosque • La Maria (Predio) • Chicala • Provenza • Loma Verde (Lote) • Tara II • San Fernandito (Predio) • Buganviles • La Araucaria • Ciudad Jardín Norte - Portal de La Colina • San José de Bavaria • El Refugio de La Colina II • Britalia San Rafael • Colpatria Santa Helena • Casablanca Sector La Gruta • Escuela de Carabineros • Las Villas de Mariana • Niza Suba - El Pinar • Jerez de La Frontera • Casablanca (Hacienda) • Campos de Silencio • El Cerrito (Lote) • Cantagallo - Carmel Club Campestr • Los Naranjos • Urbanización Monticello • La Arcana (Predio) • Provenza (Parcelación) • Gilmar - La Sirena (Predio) • Burgos Britalia • S.C. Britalia • El Llano (Lote) • La Poderosa y El Porvenir (Lote) • Villa Delia Britalia Norte • Nueva Escocia • Urbanización La Sirena • Vereda Suba Naranjos • Altos de Chozica La Victoria • Bellavista • Urbanización Floresta Norte II Sector • Estoril - Conjunto Residencial Teruel • Vista Bella • Britalia Sector La Moneda • Julio Flórez • Cinco Esquinas • Iberia - Rincón de Granada • S.C. Vereda Suba Naranjos • Parque Residencial Cayambe • La Concordia (Lote) • El Edén • Ciudad Jardín Norte - San Andrés • Urbanización Boca Colina • Niza Suba - Urbanización Ancadam • Niza Suba - El Rincón del Iberia El Poblar • Urbanización Zabana • Las Villas Sector II • Niza Suba - Urbanización Palo Alto • Niza Suba - El Cypres • Altamira • San Roque (Predio) • S.C. Julio Flórez • Vereda Suba Cerros La Cabaña • Los Mortiños (Predio) • Castañuela II • Urbanización Áticos del Norte • Campo Hermoso • Urbanización Colina Norte II Etapa • Niza Suba - Los Magnolios • Iberia – Granada • Oikos La Colina • Bellomonte Suba • Vista Hermosa • San José del Prado - Urbanización Echeverría • Britalia Las Margaritas • La Alhambra Sector Norte • Andes Norte - Urbanización Portobello • Andes Norte - Urbanización Bosques del Norte • Prado Veraniego Norte - La Hacienda • Santa Helena Niza Suba • Los Arrayanes • El Pinar • Santa Helena - Surala • Umbría • Gilmar • Huertos de La Estancia • Naranjos Altos Ciudad Hunza • Bosque de Gratamira • Urbanización Eucaliptos de La Colina • San José del Prado - Urbanización La Manuelita • El Santuario • Alto de La Toma • Urbanización El Cerro de Tuna Alta • Urbanización El Moral • Iberia Segovia • Iberia • Granjas de Namur • San José V sector • Santa Helena • San Francisco Norte • Nazaret (Predio) • El Salitre Parte Alta • Casablanca Sector Bellavista • Bosque de Los Urapanes • El Refugio de La Colina I • Niza Suba - Pino Alto • Sotileza • Nueva Zelanda • Iragua • El Pesebre (Predio) • Niza Norte • San Jerónimo • La Alhambra Sector Sur • Villa Esperanza • Rodamonte • Salitre III sector • Tuna Alta - El Cerro • Niza Suba - Los Eucaliptos • Los Pinos • Urbanización El Recio • Balcones de Suba • S.C. Vereda Suba Cerros • Granada Norte • Finca Niquia • Granada Norte • Portales del Norte • Guadalcazar de Sotileza • Miraflores • Urbanización Iberia I Etapa • Colina Campestre IV Sector • Vista Hermosa II y Arboreto • Urbanización El Tabor • Sindamanoy • Tuna Alta • Horizontes (Predio) • S.C. Suba Urbano • San Francisco Parte Alta II • San José del Prado • San Rafael Norte • Refugio de La Colina • La Colina Campestre II Sector • Los Portales del Norte II • Portales del Norte Marbella • Britalia • Las Pastorcitas • La Toma y El Triángulo • Quintas Reservadas • Tuna Alta sector El Rosal • El Toro Tulipán y Tequendama • Urbanización Plaza Vallarta • Atenas El Velero • Casablanca Suba - Urbanización Valparaíso • Casablanca Suba Cantabria • S.C Casablanca Suba • Urbanización Portales del Norte I • Urbanización Piedemonte • Iberia – Altamira • Las Mercedes Tuna Alta • Tuna Alta Sector El Bosque • Urbanización Los Sauces • Santa Rosa - Potosí I y II • Urbanización Carimagua I • Mirandela • Villa Salónica • Ciudad Jardín Norte • Cerros del Jura • Las Palmeras • Villa Cecilia • Suba Naranjos San Carlos (Predio) • Urbanización Parques de La Colina • El Batán • Andes Norte - Urbanización La Rabida • Gratamira • Niza Suba - Urbanización Palos Verdes • Niza Suba - Los Palos • Urbanización Carimagua II • Vereda Suba Cerros • Julio Flórez - Urbanización Ocasa • Pasadena - Conjunto El Rincón de La 100 • Urbanización La Floresta V Sector • Pasadena • Santa Rosa • Puente Largo III Sector • Niza Suba - Quimbaya San Carlos • Iberia - Santa Ana • Andes Norte - Urbanización La Cancioneta • Urbanización Floresta III (Sauces II) • El Cortijo (Finca) • Casablanca Sector El Pinar • Urbanización Guasayalta • Cerros del Himalaya • Rincón de Britalia • Portales del Norte - Claret Norte • Nueva Britalia • Atenas • Urbanización Némesis • Iberia - Villa Leticia • Jardines del Cabo • Villa Olga • Niza Suba - Urbanización La Arboleda de Suba • Atenas – Hibernia • San Nicolás • Ilarco - Los Molinos de Ilarco • Urbanización Lagos de Córdoba • Urbanización Pontevedra Sector I • Torreladera • Atenas – Asturias • Urbanización Atenas • Urbanización El Paseo de La Colina • Guillermo Núñez • S.C Atenas • Provenza (Lote San Carlos) • Quimran Condominio • Los Eucaliptos • Colpatria Santa Helena II Sector • Proyser (Finca) • Suba Mirador Reservado • Granada Norte Bariloche • Taberín • Prado Veraniego Norte • San Pedro I Sector • Altos del Rincón • Los Naranjos - Rincón de Suba • Rodrigo Lara Bonilla • Los Naranjos • Portal de La Sultana • Urbanización Las Lomitas • Prado Veraniego Norte - Urbanización El Condado de Iberia • San Francisco (Predio) • El Mirador de Suba Salitre Norte • Portales del Norte - La Candelaria • Niza Suba - La Cartuja • Niza Suba - Cerros de Sotileza • Canódromo - Urbanización Atabanza • Prado Veraniego Sur - Córdoba Niza IX • Rincón de Las Villas • Bernal y Forero • Prados de La Sultana • Multifamiliar Neptuno II • La Sultana • Miraval • S.C Prado Veraniego Norte • Urbanización Oikos Panorama • Niza Suba - Urbanización Lourdes • Urbanización Bosque de La Colina • Niza Norte - Ocales de Niza • Prado Sur Sector La Villa • Prado Sur El Triunfo • Prado Sur II Etapa • Niza Norte - Urbanización Calatrava • Prado Veraniego Norte - Urbanización Vivaral • Las Villas • Las Villas Sector III • San José del Prado - Multifamiliar Neptuno • San José del Prado - Acarigua • Santa Ana Suba Naranjos • Britalia - El Tibón Albacete • Urbanización Caminos de Atlanta • Britalia San Diego 2 • El Porvenir Norte - Granada Norte • El Porvenir Norte • Urbanización Monterrey • Vista Bella II Sector • El Paraíso de Los Apóstoles • Los Pinares • San Cristóbal • El Zarzal • Nuevo Monterrey • Casablanca Sector El Plan • Casa Blanca II • Urbanización Cerros 170 • Santa Catalina • Urbanización Choasuca • La Victoria Oriental • El Escorial • Santa Mónica • El Delirio • Urbanización El Totumo • San Francisco Parte Alta • Julio Flórez • Coasmedas • Don Manuel - Los Arrayanes • Ditmarcia • Andes Norte • Urbanización El Moral II • Estoril • Andes Norte - Urbanización Av. Suba II Etapa • Los Andes • Uribia • S.C. Santa Rosa • Urbanización Parque Industrial Villa Concha • Santa Rosa - Urbanización Tropicream • Urbanización Potosí II sector • Los Portales del Norte III • Potosí Sector I • Potosí • Santa Margarita • El Estoril • Puente Largo Sector I y II • Ciudad Jardín Norte - Villas de Covaria • Urbanización Iberia III Sector • Urbanización Iberia • Urbanización El Rincón de Provenza • Andes Norte - Las Palmas de La Flora • Teusacá • Potosí • La Victoria Norte • Urbanización Versalles • Lagos de Córdoba • Batán Lote Niza XII • Niza Sur • Cerros de Niza • Prado Pinzon Urbanización Tehorlu • Almería de San Luís • Niza Suba - San Silvestre • S.C. Casablanca Suba • Arcos de Britalia • Britalia - Llano de San José II • Urbanización Portal de Los Pinos La Esperanza Britalia • Nuevo San Antonio • Senderos de Britalia • Tuna Alta Sector Bellavista • Tuna Alta - Quinua • El Nogal I • El Retazo • Casablanca Suba – Valparaíso • Salamanca y Catalayud • El Embudo Sector El Plan • San José (Parcelación) • Los Cipreses y Las Acacias • Gilmar II • Vista Bella III Sector • Casablanca Suba • Tuna Alta I • Sector San José I • Vereda Suba Cerros II • San Gerardo • Portales del Norte Imperial • Los Naranjos El Oasis • Britalia Norte I • San José del Prado - Agrupación de Vivienda Calua • San José del Prado - Urbanización Los Sauces del Norte • San José del Prado - Fuerteventura • Prado Pinzón - Santa Carolina • El Bosque Reservado • Tuna Alta Sector Pedregal • El Rodadero y El Pedregalito.

Usaquén: • Arboleda del Country • Urbanización El Campito • Tafur Morales • Villa Oliva - Villa del Carmen • Country Club - Urbanización Quira • Belmira • Las Acacias • Cedritos • Plenitud La Calleja • Sabanalarga • La Calleja Santacoloma • Torres del Country • La Carolina • Pinar de La Calleja • Country Comodoro • Balcones y Portales del Country • La Perla Occidental • Cedro Norte • Barrancas II Sector • Barrancas • California • Don Bosco • Urbanización Torres de Madeira • Dorado Norte • Casa Blanca Norte • Los Olivos • Bosque de Pinos • Los Sauces Norte • San Cristóbal Norte • Milán Barrancas • Villa del Carmen • Los Cedritos • Los Caobos • Finca Moraga (Barracas) • Moraga • Cedro Narváez • Acacias Usaquén • El Jardín • San José de Barrancas • Hipólito Restrepo • Cedro Bolívar II Sector. Caobos Salazar Urbanización Capri I y II Sector • Cedro Madeira • Las Margaritas I Sector • Las Margaritas • Las Margaritas II Sector • Los Cedros Oriental • Ginebra Norte • Santa Bárbara Central I Sector • Urbanización Las Orquídeas • El Pite • La Cita 2 • San Juan Bosco • La Cita • Urbanización Jardines del Norte • Estrella del Norte • Jardines de Oriente • Toberín Oriental • Pantanito • Balcones de Oriente • El Toberín Mz 28 • Las Orquídeas • Calamari • Villa Magdala • La Alejandra Barrancas • Santa Mónica • Urbanización Valbella • Prados de La Calleja • Villas del Mediterráneo • Toberín • Santa Bárbara Oriental • Urbanización El Cebadero • Villa Nueva Urbanización (Tafur Morales II Etapa) • Toledo • Barrancas • La Carolina • La Liberia • Cabañas del Norte • Barrancas Norte • Recodo del Country • La Reserva del Palmar • Cedro Salazar • Caobos Salazar • Lisboa • Santa Bárbara Central III Sector • El Danubio • Danubio Occidental • Las Areneras • El Vergel • La Calleja • Country Club • Bella Suiza • Urbanización El Bosque • Santa Bárbara Occidental • Urbanización Santacoloma • Santa Bárbara Norte • Santa Bárbara Central II • Los Cedros • El Contador • Cedro Bolívar • Rincón del Cedro • Magdala I Etapa • Parques de Lorena • La Emilia • El Moral • Barrancas Perlas del Norte • Jardín Norte • Babilonia • Inzuca • Torcoroma • Santa Teresa • Alicante I y II • Urbanización La Pradera • Villas de Aranjuez • Santa Bárbara Central IV Sector • Nuevo Country • Los Narajos (El Codito) • San Cristóbal Norte 2 • San Cristóbal 1• Arboleda del Country • Urbanización El Campito • Tafur Morales • Villa Oliva - Villa del Carmen • Country Club - Urbanización Quira • Belmira • Las Acacias • Cedritos • Plenitud La Calleja • Sabanalarga • La Calleja Santacoloma • Torres del Country • La Carolina • Pinar de La Calleja • Country Comodoro • Balcones y Portales del Country • La Perla Occidental • Cedro Norte • Barrancas II Sector • Barrancas • California • Don Bosco • Urbanización Torres de Madeira • Dorado Norte • Casa Blanca Norte • Los Olivos • Bosque de Pinos • Los Sauces Norte • San Cristóbal Norte • Milán Barrancas • Villa del Carmen • Los Cedritos • Los Caobos • Finca Moraga (Barracas) • Moraga • Cedro Narváez • Acacias Usaquén • El Jardín • San José de Barrancas • Hipólito Restrepo • Cedro Bolívar II Sector

Zona 4 (14 de abril)

Localidades: Bosa, Ciudad bolívar, Kennedy, Puente Aranda y Tunjuelito

Bosa: Casa Grande 3 • Kasay Etapa 1 y 2 • Recreo Reservado 1 • Escocia Rural • Finca La Esperanza • Santa Mónica Etapa 1 y 2 • Laureles III • Recreo de Los Ángeles 1 y 2 • El Toche • Casa Grande 2 • Quintas del Recreo etapa 6 • Villa Dolly • Holanda I Sector • El Portal I y II Sector • Porvenir Parcela 33 • Urbanización El Tanque • Porvenir III • El Progreso II sector • Cementerio Jardines Apogeo • San Pedro II Sector A • Villa Magda • El Libertador • Piamonte II Sector • La Florida IV Sector • San Antonio de Escocia • Argelia II • El Llano de Bosa • Chicó Sur • Betania • Brasil II Sector • La Vega de San Bernardino Bajo • El Triunfo • El Llanito • Brasilia La Estación • San Judas La Estación • Las Margaritas • San Pablo II Sector • La Azucena Mz. B • Nueva Granada • Carlos Alban Holguín Nueva Granada • Urbanización José María Carbonell • El Recuerdo San BernardinoSan Bernardino Sector II • El Recuerdo • El Rincón de Bosa • San Joaquín • San Jorge • San Jorge II • La Estación Bosa • Piamonte I Etapa • La Amistad Bosa • Villa Nhora • Andalucía II • La Estación Areneras • Villa Bosa • Tierra Gratis • Mitrani • Nueva Granada V Sector • Carlos Alban Sector Israelita • Villa Anni Bosa Naranjos • El Llano Sector Fandino • Nueva Granada II Sector • Nueva Granada II Sector Tiboli • La Concepción II Sector • El Porvenir San Bernardo • La Concepción • San Javier • Diamante Sur • Ciudadela La Libertad II • Villas del Progreso • San Antonio • La Libertad III Sector • Bosa Nova El Porvenir • San Antonio • Hortelanos de Escocia • Holanda • Holanda III Sector • Brasil Sector San Jorge • Villas del Progreso • Villa Alegre • Villa Alegría • Escocia IV Sectores I-II-III • Villa Nora II • Andalucía • Escocia IX • Brasilia III Sector • Brasilia II Sector • Brasilia I Sector • Villa de Los Comuneros • Brasil II 2a. Etapa • El Jazmín Sector El Triángulo • La Independencia II sector • José Antonio Galán • Holanda II Sector • S.C Bosa • Villa de Suaita • El Sauce • Los Sauces • La Esmeralda • Rincón Campestre • La Paz San Ignacio Las Vegas • La Paz • El Paraíso • Nueva Escocia • Danubio III • La Palma • Escocia VII • Escocia V • Bosa Nova • Bosa Nova II Sector • Altamira Bosa Linda • Los Héroes de Bosa • El Rodeo Sector Bosa Nova • El Porvenir Parcela 17 A- 17 B • Brasil El Lago • Bosa Brasil • S.C San Bernardino Potreritos • Brasil Materas Acacias San Jorge • El Porvenir sector Brasil • Nueva Esperanza • Brasil Sector Barreto • Villa Nubia • San Bernardino Sector Villa Emma • La Estación Distrital de Finca Raíz • Monte Carlo • Berlín de Bosa La Libertad II. • Los Sauces • La Estación • La Cruz de Terreros • La Azucena • Acuarela I • Pablo Vi • El Palmar • La Vega • Paso Ancho • Antonia Santos • Antonia Santos • La Portadita • Los Sauces Sector Cedros • La Paz San Ignacio Sector La Esperanza • Holanda Sector Caminito • Danubio • Danubio II y III • La Arboleda • S.C Parcela El Porvenir • Santa Isabel • Villa Esmeralda • El Corzo • Villa Karen • La Granjita • El Recuerdo • Santa Fe III Sector • Santa Bárbara • San Pablo • El Anhelo • Santa Fe Bosa • El Anhelo I • La Unión • Urbanización Caldas • La Paz Plan V • Santa Marta • La Dulcinea • Cartagenita • Los Laureles • Getsemaní • San José II sector • La Vega • El Paradero • La Esperanza II sector - Tokio • Los Ocales • San Bernardino XVIII • Osorio XXIII • Urbanización Llano Oriental • San Pedro II • Villas del Velero • La Paz II Sector • Bosalinda Hidelbrando Olarte • San Pedro • El Tejar • El Velero • San Antonio de Escocia II • Villa Clemencia • Villa Estella • New Jersey • Miraflores II Sector • Claretiano • San Pablo I Sector • Chicala • Danubio Azul I y II Sector • San Juanito • El Rubí • La Esperanza I y II • Villas del Velero • Miami • Villa Carolina • San Pedro Sector C • La Independencia • Grancolombiano II Sector • Charles de Gaulle • Charles de Gaulle II • Manzanares • La Esperanza de Tibanica • La Primavera • Grancolombiano I • Humberto Valencia • La Palestina I • Jiménez de Quesada • La Capilla • Urbanización La Avenida • Urbanización Clarelandia del Sur • Urbanización La Sultana del Sur • Jiménez de Quesada II Sector • Alameda del Río • Las Margaritas • El Regalo II • El Regalo • Campo Hermoso • El Porvenir Parcela 23 • San Miguel • El Corzo • El Porvenir San Luís • La Estanzuela II Sector • La Estanzuela • La Libertad II • La Portada • La Libertad IV Etapa • Villa Colombia II • San Diego La Paz IV Sector • El Recuerdo II • El Recuerdo • La Libertad • Villa Nora • Villa Nora III • El Libertador II • La Libertad Sector Magnolia • La Magnolia II • S.C Escocia Rural • San Luís I y II • El Diamante • Naranjos El Retazo • Siracusa I y II • Carlos Alban Sector Miraflores • San Bernardino XXV • Urbanización Barlovento • Villa Sonia I • La Riviera • Gualoche • Recreo de San Ignacio • Rincón de San José • El Motorista • Villa del Río • San Bernardino II • Santiago de Las Atalayas • San Bernardino XVI • Recreo Reservado • Kasay de Los Venados 2 • Alameda de Santa Monica Etapa 5 • San Bernardino XVII • Casa Grande 1 • Kasay de Los Venados 1 • Quintas del Recreo Etapa 5 • San Bernardino XIX • Villas de Vizcaya • El Portal del Sol • La Pradera El Volcán • Nuevo Recreo • Condominios del Recreo • Kalamary IV • Guacoche • El Matorral • Santa Lucía • Brasil I Sector Villa Diana • Brasil Sector Acacias • La Riviera II • La Cabaña y La Suerte • Divino Niño • Nuestra Señora de La Paz San Javier • Nuestra Señora de La Paz V Sector. Bosa Brasil • El Limonar • Argelia • El Portal de Bosa • Argelia II • Argelia II • Xochimilco • La Maria • Argelia II • La Aurora • Jiménez de Quesada • Bosa Las Terrazas • Bosa • S.C Jiménez de Quesada • Humberto Valencia II Sector • El Progreso • Grancolombiano II Laureles • Islandia II • Islandia • S C. San Bernardino Potreritos • San Bernardino XIX • Sauces II • Jacqueline • Urbanización Gecolsa • Olarte • Nuevo Chile • La Ilusión • Hermanos Barragán • La Portada II • Villa Colombia • San Martín • Brasil Sector El Portal • Brasil Sector Portaly Castillo • El Porvenir Sector Brasil • Islandia • El Cauce • La Esmeralda • La Fontana I y II • San Pedro • Nicolás Escobar • Laureles La Estación • Andalucía II. • Urbanización Ana María • Acuarela II • S.C Gualoche • La Azucena Sector Triángulo • José Maria Carbonell I y II • El Llano Sector Guzmán • Parcela El Porvenir • S.C Osorio Diez • San Diego Bosa • Villa del Río II Sector • San Bernardino XVI • San Bernardino XIX • San Bernardino Potreritos • Potreritos • San Bernardino XXII • S.C La Paz Bosa • San José II Sector • El Porvenir Sector Inducas • El Jardín • La Independencia • Caldas • Casa Nueva • El Remanso I • Osorio Diez • El Remanso • San Bernardino • Santa Inés • Villa Natalia • La Armonía • Escocia • Las Margaritas Sector I y II • Las Margaritas III • La Portada III Sector • El Bosque de Bosa • El Portugal Brasil • S.C Bosa Brasil • Sc. Bosa Brasil • El Limonar • Argelia • El Portal de Bosa • Argelia II • Argelia II • Xochimilco • La Maria • Argelia II • La Aurora • Jiménez de Quesada • Bosa Las Terrazas • Bosa • S.C Jiménez de Quesada • Humberto Valencia II Sector • El Progreso • Grancolombiano II Laureles • Islandia II • Islandia • S C. San Bernardino Potreritos • San Bernardino XIX • Sauces II • Jacqueline • Urbanización Gecolsa • Olarte • Nuevo Chile • La Ilusión • Hermanos Barragán • La Portada II • Villa Colombia • San Martín • Brasil Sector El Portal • Brasil Sector Portaly Castillo • El Porvenir Sector Brasil • Islandia • El Cauce • La Esmeralda • La Fontana I y II • San Pedro • Nicolás Escobar • Laureles La Estación • Andalucía II.

Ciudad Bolívar: Urbanización Villa Del Rio Zona Comercial • S.C Galicia • El Rosal • El Cerro Del Diamante • El Cerrito - Sauces - Hortalizas - Recuerdo • La Riviera Del Sur • Sauces Hortalizas Recuerdo • Millán Los Sauces • San Luís • Juan José Rondón La Casona • Rincón De La Estancia • El Esquinero • Santa Viviana Sector Vista Hermosa • Santa Helena • San Antonio Mirador • La Carbonera II • La Carbonera • El Rincón Del Porvenir • Perdomo Alto • El Porvenir II Etapa • Rincón De Galicia • Rincón De Galicia • Casa Loma • Casa Grande • El Porvenir De La Estancia • Urbanización Calabria • Mirador De La Estancia • Balmoral Rincón De Valvanera • San Isidro Sector Cerrito III • Las Huertas • Urbanización Barlovento • Guaitiquía • Urbanización Kalamary • Urbanización Atlanta • Balmoral III • Barlovento • Galicia • Rincón De La Valvanera • Rafael Escamilla • Urbanización Villa Vista (San Cayetano) • Bonanza Sur • Candelaria La Nueva II Sector 1a Etapa • Santo Domingo • Verona • Espinos I • Los Tres Reyes 1a. Etapa • Los Tres Reyes II Sector • Urbanización Galicia • El Chircal Sur • Arborizadora Baja • Villas De Bolívar • Villa Candelaria • Guadalupe • Urbanización Casa Larga • Candelaria La Nueva II Sector 2 Etapa • Hacienda Casa Blanca • Juan José Rondón • San Francisco II Sector • San Rafael • Villa Helena • San Francisco I Sector • Bella Estancia • Ronda • Protecho Bogota II • Urbanización El Arroyuelo • Casavianca • Peñón Del Cortijo III • El Peñón Del Cortijo • Cañada Honda • La Unión Divino Niño • La Coruña • El Ensueño • El Peñón Del Cortijo • Puerta Al Llano • Espinos III. • Casa Loma II • Atlanta • Santa Viviana • Sierra Morena III • La Primavera • Perdomo Alto • San Isidro Sector Cerrito II • Madelena • Ismael Perdomo • Sierra Morena • Balcón De La Sierra • Galicia Ii • San Isidro • Jerusalén Bellavista • Jerusalén Potosí • Arborizadora Alta • Urbanización La Llanada • Candelaria La Nueva • Caracolí • Jerusalén Las Brisas • Jerusalén • Mirador De La Primavera • El Porvenir Zona C • Maria Cano • Balmoral II • San Isidro Sector Carboneras • Urbanización India Catalina • San Isidro Sector Cerrito I • Las Vegas De Potosí • Manuela Beltrán • San Rafael Alto De La Estancia • Jerusalén La Pradera • San Fernando • Colmena III • Acacia III Parte Baja • Primavera Suroccidental • Primavera II • La Estancia.

Kennedy: • San Andrés II Sector • Delicias • El Progreso II Sector • Villa Nueva • Talavera • Salvador Allende • Alquería de La Fragua Urbanización Sinaloa • Valencia La Chucua • Las Torres • Floralia II Sector • Milenta • El Progreso II • Las Delicias • El Progreso • Las Margaritas • S.C Las Margaritas • Las Margaritas Occidental • Guadalupe • Urbanización Industrial Las Delicias • Tundama II Etapa • Boita II Sector • Renania • Floralia I Sector • El Parque • Morabia • Villa Mendoza • Alquería de La Fragua • Bombay. Carvajal • Rincón de San Andrés • El Pénsil • Alquería La Fragua Santa Yolanda • Alquería La Fragua • San Andrés • Tundama • La Chucua • Boita I Sector • Nueva York • Nueva York II • Morabia II • La Alejandra • Santa Catalina • Cementerio Jardines Apogeo • El Progreso I Sector • Osorio XII.

Puente Aranda: • La Alquería • Los Ángeles • Ospina Pérez Sur • Tejar • Alcalá • Ospina Pérez

Tunjuelito: Tunalito • Santa Rosa Sur • Parque El Tunal • San Carlos • San Benito • Tunjuelito • Abraham Lincoln • Zona Industrial • Urbanización Santa Rosa - Rincón de Venecia • Colmotores • Rincón de Venecia • Fátima • San Vicente Ferrer • El Carmen • Nuevo Muzú II Sector 2a Etapa • Samore • Tunal Sector II • Tejar de Ontario • Villa Ximena • Escuela de Artillería • San Carlos Norte. • Isla del Sol • Muzú • Muzú • Arborizadora Baja • Rincón de Nuevo Muzú • Nuevo Muzu II Sector 1 A Etapa • El Triángulo • Acegrasas • Laguneta • Venecia Occidental • Venecia

