Se les pide a los bogotanos una meta de consumo de agua difícil de cumplir

A la izquierda, como estaba antes el embalse San Rafel. A la derecha, como se encuentra ahora por la sequía. Foto: Alcaldía de Bogotá

La situación de desabastecimiento de agua que sufre Bogotá, y que no es ajena a los problemas de abastecimiento que ya se han visto en diferentes lugares del mundo en los últimos años, es un tema generado por el desbalance entre la oferta y la demanda del líquido vital (no solo la demanda), cuya solución debe abordarse desde el corto, el mediano y el largo plazo, privilegiando este último si se espera que esta situación no presente una mayor criticidad en los próximos años.