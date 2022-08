Radican proyecto en el Concejo de Bogotá para reglamentar los bicitaxis

Circulacion y recorrido de estos vehiculos de transporte público que operan cerca al portal de TransMilenio de Toberín Foto: Jorge Londoño - Gustavo Torrijos Zuluaga

Hace tan solo 27 días, en la capital hubo una gran polémica por la orden que dio la alcaldesa Claudia López a la Policía Metropolitana de Bogotá, de sacar los bicitaxis y mototaxis informales de la capital, diciendo que ya no hay justificación para que estos vehículos anden por las calles, los cuales tienen presencia en inmediaciones de portales de Transmilenio, estaciones del norte y sur de la ciudad, asimismo, en zonas residenciales de las localidades de Suba, Kennedy y Engativá.

Hoy, 22 de agosto, la concejala Ana Teresa Bernal, del partido Colombia Humana, radicó ante el Concejo de Bogotá un proyecto que propone reglamentar el bicitaxismo en la capital, a través de unos lineamentos que se quieren emitir a la Secretaría Distrital de Movilidad en un plazo de 12 meses.

“Este proyecto plantea una solución para establecer lineamientos generales para que la Secretaría de Movilidad materialice la reglamentación de este servicio público para que pueda mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en estos bicitaxis y pueda darles un orden a las vías utilizadas por el transporte motorizado público y privado”, explicó la concejal Ana teresa Bernal.

De acuerdo con Bernal, este proyecto se hizo en conjunto con el gremio de los bicitaxis, y tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales de estas personas, que en la capital son más de 5.000. Asimismo, un cambio o mejora de los vehículos que prestan este servicio, para que haya seguridad y comodidad, tanto para usuarios como conductores.

El proyecto de acuerdo para reglamentación de bicitaxis en la ciudad fue radicado en el @ConcejoDeBogota 👉Aquí la nota en @NoticiasCaracol pic.twitter.com/sBf3yTRRYl — Ana Teresa Bernal (@anateresabernal) August 22, 2022

El proyecto también pretende acabar con la venta irregular de cupos que existe en la ciudad, los cuales le dan un supuesto derecho a la operación de estos vehículos en ciertas rutas. Asimismo, brindarle soluciones a los ciudadanos que necesitan de este medio para poder llegar a sus hogares o trabajos.

Para la concejala, con esta iniciativa habrá un control sobre los tipos de bicitaxis que hay en Bogotá, se podrá conocer la identificación de la persona a cargo del vehículo. “Se sabría quién responde. Asimismo, deben tener un seguro de responsabilidad civil en caso de accidentes, como lo tiene cualquier carro”.

De acuerdo con Omar Oróstegui, director ejecutivo de Futuros Urbanos, las distintas administraciones que ha tenido la capital han dejado crecer el problema del bicitaxismo. “Hace falta voluntad política, ya que las últimas alcaldías sí han hecho estudios de caracterización, pero no lo han reglamentado, y la resolución habla de una plataforma, licencia, permisos, luces, pedaleo asistido, frenos, en fin, una reglamentación de zonas y tarifas. Y a Bogotá le dieron un año para implementar todo esto, pero no lo hizo. Se escudaron en que el Ministerio no ha entregado la homologación técnica y dejaron que el problema siguiera avanzando”, señaló Oróstegui.

