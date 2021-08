Radicaron proyecto de ley orgánica de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca

Ante la Cámara de Representantes, la alcaldesa de Bogotá Claudia López y el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, radicaron el proyecto de Ley Orgánica de la Región Metropolitana, en el que se definen los lineamientos de esta nueva figura, que se espera que integren más de 30 municipios aledaños a la capital.

Este proyecto es el último paso que le queda pendiente a la Región Metropolitana para hacerse realidad. En el Congreso cuenta con el apoyo de los representantes a la Cámara por Bogotá y Cundinamarca (menos los de Colombia Humana), así como llega con mensaje de urgencia del presidente Iván Duque.

En el proyecto se especifica que se enfocarán en seis hechos (movilidad, servicios públicos, justicia, seguridad alimentaria, desarrollo económico, ordenamiento territorial y medio ambiente), que son los que relacionarán a la capital con los municipios que integren la Región metropolitana, además se establece la creación de dos agencias, una de transporte y otra de comercialización, como se pide la inclusión del director de esta nueva figura en el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

“Bogotá era la única ciudad de Colombia que no tenía autorizado usar los mecanismos de asociatividad regional previstos en la ley orgánica de ordenamiento territorial. Nunca he entendido por qué nos excluyeron de esa posibilidad, sin embargo, feliz ocasión, porque esa limitante nos permitió diseñar un mecanismo de asociatividad regional entre iguales, único en el país y un precedente de lo que puede y debe ser una nueva era de descentralización”, dijo Claudia López.

Sumado a esto, la mandataria resaltó algunos puntos del documento, como que por ejemplo la integración se dará en iguales condiciones y se respetará la autonomía territorial de cada municipio, así como se refirió a las dos nuevas agencias de transporte y comercialización. “Tan importante como los temas de seguridad, movilidad, servicios públicos, lo es el tema del abastecimiento alimentario. Son los campesinos de Cundinamarca los que ponen la comida en nuestra mesa y ellos son los protagonistas”.

Por su parte, el gobernador Nicolás García se refirió a los mecanismos para hacer parte de la nueva región metropolitana, ya que no solo se permitirá el ingreso a aquellos municipios aledaños sino además aquellos que tengan alguna relación con Bogotá. “Seguro que no todos conocen que la mayor fuente hídrica de Bogotá es Fómeque, pero que no está en las provincias de Sabana, ni de Soacha, por eso la importancia de hablar de región y haber generado confianza”.

Además, García habló de los tropiezos en la conformación de la región metropolitana, así como indicó que el Ministerio de Interior tendrá un asiento en la región metropolitana. “Para el Gobierno Nacional desde hace más de siete meses venimos trabajando en la Ley Orgánica y tengo que mencionar que la mesa que trabajamos con la alcaldesa y el gobernador fue directamente con el presidente y eso hoy se ve plasmado en esta ley que estamos radicando”, manifestó Daniel Palacios, ministro del Interior.