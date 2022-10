“Rama de la impunidad”: Claudia López critica a jueces por dejar libres a ladrones

La alcaldesa Claudia López volvió a criticar el papel de los jueces en el país. Dice que debe ser una Rama Judicial y no la rama de la impunidad. Foto: Carlos Rosas - Mauricio Alvarado Lozada

Una vez más la alcaldesa Claudia López cuestionó el papel de la Rama Judicial en la lucha contra la inseguridad. La mandataria, en la presentación de recientes resultados contra bandas dedicadas al llamado multicrimen, aprovechó para lanzar serias críticas a los jueces, quienes, dice, están dejando libres a ocho de cada 10 detenidos por hurto, uno de los delitos que más afecta la tranquilidad de los capitalinos.

“Estamos trabajando por recuperar la economía, reducir la pobreza, dar oportunidades y reducir el hurto. Pero en esto último es donde tenemos más dificultades. Mientras bajan otros delitos, en hurto tenemos un desafío enorme: la impunidad. Mientras el Sistema Judicial sigua crea que robar es un deporte y no un delito, vamos a tener más dificultades. Por muchos esfuerzos que hagamos y contemos con el apoyo de la gente, vamos a tener dificultades”, indicó la mandataria.

Según López, recientemente la Policía ha capturado a 800 atracadores, pero el 80% han quedado en libertad. “Apreciados miembros de la Rama Judicial, Bogotá y Colombia no van a tener seguridad mientras ustedes sigan creyendo que robar es un deporte, que no merece cárcel y no merece sanción. La Constitución y las leyes son claras: robar es un delito y la reincidencia merece cárcel”.

Para reforzar su airada crítica, relató el caso de un delincuente con el alias de Frozen, dedicado a asaltar de manera sistemática en zonas universitarias, al cual capturaron 10 veces e igual número de veces quedó libre. Y, cuando le dieron prisión domiciliaria, siguió robando. “El Inpec debía vigilar que estuviera en su casa, pero no lo hizo. ¿Dónde estaba? Seguía robando. Luego de cientos de atracos, al fin, un año después, un juez se dio cuenta de que robar era un delito y no un deporte. No puede ser que tardemos años capturando y recapturando, para que los jueces se den cuenta de que robar es un delito”.

“Estamos maniatados, no administramos a los jueces, pero tiene que ser la Rama de la Justicia y no la rama de la impunidad. El robo es lo que más queda impune. En judicialización de homicidios vamos bien, pero quiero recordar que la Constitución no solo obliga a cuidar la vida, sino también los bienes. En homicidio, mientras en Colombia crece un 5%, en Bogotá lo hemos disminuido 13%, porque acá no negociamos con delincuentes, los perseguimos”, enfatizó.

