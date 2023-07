Rechazo y división por inclusión de Camilo Romero en encuesta del Pacto Histórico

El Pacto Histórico, que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de la República, ahora incluiría a Camilo Romero en la encuesta para definir candidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A pesar de que en principio lo descartaron, vuelve a sonar el nombre de Camilo Romero, embajador de Colombia en Argentina y exgobernador de Nariño, para aspirar a la Alcaldía de Bogotá. Así lo indica su posible inclusión a las dos encuestas que realizará el Pacto Histórico para definir el candidato o candidata para aspirar al Palacio Liévano.

El próximo 29 de julio se cierra el plazo de candidatos y a poco más de dos semanas, se siguen moviendo nombres, sin tener aún, nada claro. Se sabe que el Pacto Histórico optará por definir su representante para la Alcaldía de Bogotá por medio de dos encuestas, que se realizarán la otra semana.

En un comienzo, estas encuestas iban a llevar tres nombres: Heidy Sánchez, concejala de Bogotá por el partido Unión Patriótica; Carlos Carrillo, concejal del Polo, quien ya ha tenido ‘rifirrafes’ con su partido, y Gustavo Bolívar, que aún no se decide.

Ahora se suma Camilo Romero, como la concejala Heidy Sánchez lo dio a conocer, a través de un trino en el que manifestó: “Desde el Comité político nacional del Pacto Histórico han definido en último momento incluir a Camilo Romero en la encuesta, para definir la candidatura de la coalición a la Alcaldía de Bogotá. Fue gobernador de Nariño, ¿qué tanto conoce la ciudad?”.

Desde el Comité político nacional del @PactoCol han definido en último momento incluir a Camilo Romero en la encuesta para definir la candidatura de la coalición a la Alcaldía de Bogotá. Fue gobernador de Nariño, ¿qué tanto conoce la ciudad? Sería bueno, además de que confirmara… — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) July 12, 2023

Por su parte, Romero, quien también sonó como precandidato de la coalición de la Alianza Verde, tampoco ha confirmado su intención de aspirar al cargo, lo demuestra su actual permanencia en la embajada Argentina, por lo que su participación en la encuesta será solo una medición de su posible candidatura. “Sería bueno, además de que confirmara su aspiración, saber cuáles son sus posturas frente a temas trascendentales de la ciudad”, añadió la concejala.

El concejal Carlos Carrillo también se pronunció ante la posible participación de Romero en las encuestas, rechazando que el Pacto lo incluya, a pesar de que sigue ostentando su cargo en Buenos Aires y, según el concejal del Polo, él y los otros dos aspirantes (Sánchez y Bolívar), no están de acuerdo con su inclusión, argumentando que “no es lógico medir un rumor”.

“Hoy no es candidato, no representa a un partido, y lo más importante: como servidor público no puede participar en política electoral. ‘Dura lex, sed lex’ (la ley es dura, pero es ley), si Romero quiere aspirar a la alcaldía de Bogotá, bienvenido, pero debe renunciar a su cargo como embajador”, afirmó Carrillo en su cuenta de Twitter.

El concejal también instó al Pacto a contratar cuanto antes las dos firmas encuestadoras pues el tiempo se acaba y el panorama por la Alcaldía de Bogotá sigue nublado y apretado. “Insto nuevamente a los partidos del PACTO a contratar cuanto antes a las firmas encuestadoras, el tiempo pasa y no se definen las fechas para la recolección de la información, estamos a 17 días del cierre de las inscripciones”, escribió carillo.

Insto nuevamente al los partidos del PACTO a contratar cuanto antes a las firmas encuestadoras, el tiempo pasa y no se definen las fechas para la recolección de la información, estamos a 17 días del cierre de las inscripciones. — Carlos Carrillo (@CarlosCarrilloA) July 12, 2023

Mientras tanto el Pacto Histórico reconoció que aún no tiene ningún candidato oficial que aspire a alguna Alcaldía del país: “el Pacto Histórico, como coalición de partidos progresistas del país, en ningún departamento ha definido o confirmado aún avales a las elecciones territoriales. Quiere decir que, no hay candidaturas oficiales del Pacto Histórico, solo pre-candidaturas de cada partido”.

El Pacto Histórico, como coalición de partidos progresistas del país, en ningún departamento ha definido o confirmado aún avales a las elecciones territoriales.

Quiere decir que, no hay candidaturas oficiales del Pacto Histórico, solo pre-candidaturas de cada partido. — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) July 12, 2023

