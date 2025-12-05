¿Recibos de revisión de gas en su hogar? Claves para no caer en estafas en Bogotá

El desconocer la fecha en la que tiene la revisión obligatoria de su sistema de gas domiciliario y equipos lo podría hacer vulnerables a estafas o a empresas que le quieren infundir miedo con el corte del servicio, para que usted los contrate. Foto: Archivo

A muchos hogares bogotanos están llegando volantes con un aviso resaltado en rojo y con un mensaje intimidante: “Notificación de revisión de gas natural. Prevenga la suspensión del servicio y garantice la seguridad de su hogar”. Otras empresas realizan llamadas casi con el mismo mensaje ofreciendo, incluso, mantenimiento a los gasodomésticos y financiar el pago del servicio a través de la factura de gas.

La duda suele ser automática: ¿es una estafa lo del recibo?, ¿a quién creerle, al volante o a la llamada? La realidad es más...