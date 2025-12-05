Logo El Espectador
Bogotá
¿Recibos de revisión de gas en su hogar? Claves para no caer en estafas en Bogotá

A los hogares están llegando recibos ofreciendo revisión de gas, sin logo ni explicación. Aunque generan sospechas, detrás hay más de 40 organismos acreditados. Aquí le contamos cómo verificarlos.

05 de diciembre de 2025 - 07:00 p. m.
El desconocer la fecha en la que tiene la revisión obligatoria de su sistema de gas domiciliario y equipos lo podría hacer vulnerables a estafas o a empresas que le quieren infundir miedo con el corte del servicio, para que usted los contrate.
Foto: Archivo

A muchos hogares bogotanos están llegando volantes con un aviso resaltado en rojo y con un mensaje intimidante: “Notificación de revisión de gas natural. Prevenga la suspensión del servicio y garantice la seguridad de su hogar”. Otras empresas realizan llamadas casi con el mismo mensaje ofreciendo, incluso, mantenimiento a los gasodomésticos y financiar el pago del servicio a través de la factura de gas.

La duda suele ser automática: ¿es una estafa lo del recibo?, ¿a quién creerle, al volante o a la llamada? La realidad es más...

Por Ana Rodríguez Novoa

Periodista y profesional en Opinión Pública desde 2021, formada en la Universidad del Rosario. Con especial interés en temas sociales y culturales de Bogotá. Ha trabajado en redacciones universitarias y proyectos editoriales, con experiencia en reportería y escritura narrativa. Actualmente hace parte del equipo de Bogotá en El Espectador.amrodriguez@elespectador.com
