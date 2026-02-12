Recicladores cumplen tercer día de protestas con “plan tortuga” en la Calle 26: ¿qué exigen?

protestas de recicladores en la calle 26 Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este jueves 12 de febrero, organizaciones de recicladores de la capital del país completan el tercer día consecutivo de protestas en Bogotá, con un plan tortuga en la Calle 26 y la continuidad de la manifestación frente al Ministerio de Vivienda.

Le puede interesar: Ataque sicarial en Chapinero: avanzan pesquisas para dar con autores del crimen

Las organizaciones que participan de la manifestación exigen que se respeten los acuerdos y mesas de negociación existentes sobre tarifas de aseo y otros temas del sector. Según los manifestantes, los espacios de diálogo que han funcionado durante años están siendo cuestionados, lo que consideran un intento de desconocer derechos adquiridos.

Magda Barinas, integrante de Ecoalianza, una de las principales asociaciones de recicladores de la ciudad, explicó que “no hubo negociación ni acuerdo satisfactorio. Lo que pedimos es que cualquier decisión que se tome sobre el grupo reciclador se haga con todas las organizaciones, no con solo unas pocas”.

“Hay 1114 organizaciones de reciclaje a nivel nacional, más de 68.000 recicladores y el Gobierno Nacional solo ha tenido conversación con dos organizaciones”, advierte Barinas.

Advierte, además, que durante la reunión en el Ministerio de Vivienda se reconoció la existencia de una mesa nacional de diálogo con las organizaciones de recicladores, pero no se garantizó que no se realicen modificaciones a los decretos o políticas sin la participación de todo el gremio. “Nos tiene que dar la tranquilidad de que de aquí al 20 de febrero, cuando se convoque la próxima reunión, no van a sacar ningún ajuste ni decreto sin nuestra participación”, afirmó.

Impacto vial y medidas de movilidad

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que la protesta ha generado congestión en corredores como la Calle 26 y sus intersecciones, por lo que agentes civiles gestionan desvíos y regulan el tráfico. La manifestación afecta especialmente la circulación hacia el occidente de la ciudad, y se espera que los bloqueos persistan hasta que haya avances concretos en las negociaciones.

De acuerdo con las organizaciones que participan en el plan tortuga, la jornada de movilización irá hasta el aeropuerto El Dorado.

Los reclamos puntuales para una problemática histórica

El gremio sostiene que las modificaciones a los decretos relacionados con la política de manejo de residuos sólidos y la participación de la población recicladora no se han realizado de manera concertada. Según Barinas, los recicladores han insistido en que la Mesa Nacional de Diálogo sea reglamentada, que se convoque con todas las organizaciones y que ninguna decisión se tome sin su inclusión.

“Queremos que se reconozca que las organizaciones de recicladores son parte de la construcción y ejecución de las políticas de manejo de residuos. No pueden sacar normas ni modificaciones sin tenernos en cuenta”, añadió Barinas.

En medio de ese contexto, los líderes del gremio aseguraron que permanecerán en los puntos de concentración hasta que se garantice la continuidad de las mesas de negociación y la participación plena del sector en las decisiones que afectan su trabajo. Mientras tanto, las autoridades coordinan medidas de seguridad y movilidad para minimizar el impacto de las protestas en la ciudad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.