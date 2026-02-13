Logo El Espectador
Bogotá
Reclutamiento de menores: así se mueve esta vulneración de derechos en Bogotá

Dejar un cuaderno y lápiz, por verse obligados a enlistar una fila o cometer un delito, es el espejo del abandono estatal que también ocurre en la capital. Si bien la respuesta distrital está activa, la presencia de actores armados residuales en barrios de Bogotá sigue reemplazando el rol protector que le corresponde al Estado.

María Angélica García Puerto
13 de febrero de 2026 - 04:05 p. m.
La Secretaría de Educación, en su sistema de alertas, recopila datos sobre los menores en riesgo de reclutamiento y uso por parte de actores delincuenciales.
La Secretaría de Educación, en su sistema de alertas, recopila datos sobre los menores en riesgo de reclutamiento y uso por parte de actores delincuenciales.
Los estados tienen la obligación de prevenir el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados o delincuenciales, además de proteger a quienes fueron víctimas de esta grave violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Aun así, los testimonios y cifras nos recuerdan que falta mucho por hacer para prevenir y protegerles.

Cada 12 de febrero, llega como un día mundial donde organizaciones, familias, escuelas y autoridades se unen al unísono para exigir el fin de esta práctica que termina por...

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
