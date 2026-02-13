Reclutamiento de menores: así se mueve esta vulneración de derechos en Bogotá

La Secretaría de Educación, en su sistema de alertas, recopila datos sobre los menores en riesgo de reclutamiento y uso por parte de actores delincuenciales. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Los estados tienen la obligación de prevenir el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados o delincuenciales, además de proteger a quienes fueron víctimas de esta grave violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Aun así, los testimonios y cifras nos recuerdan que falta mucho por hacer para prevenir y protegerles.

Cada 12 de febrero, llega como un día mundial donde organizaciones, familias, escuelas y autoridades se unen al unísono para exigir el fin de esta práctica que termina por...