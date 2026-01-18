Recolección de basuras, ¿Bogotá está preparada para la libre competencia?

Se eliminarán las fronteras, y cualquier persona prestadora debidamente constituida podrá entrar o salir del mercado. / Archivo particular Foto: UAESP

Prestar el servicio de recolección, barrido y limpieza en Bogotá no es una tarea fácil. Solo en un día se recogen más de 6.000 toneladas de residuos ordinarios, a las que se suman 1.000 toneladas adicionales que terminan indebidamente en las calles. Desde 2018, la Uaesp garantiza este servicio a través de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), donde cinco operadores cubren cinco zonas de la ciudad. Pero tras ocho años de vigencia, la concesión vence el próximo 11 de febrero. Pese a que la Uaesp intentó validar las ASE ante la CRA, el...