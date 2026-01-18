Logo El Espectador
Bogotá
Recolección de basuras, ¿Bogotá está preparada para la libre competencia?

La ciudad entrará a un nuevo esquema de prestación de aseo. Este modelo traerá consigo cambios, pero también impactos para los recicladores y usuarios, que medirán aún más la capacidad operativa del Distrito. Así planea la Uaesp evitar una nueva crisis.

María Angélica García Puerto
18 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
Se eliminarán las fronteras, y cualquier persona prestadora debidamente constituida podrá entrar o salir del mercado.
Prestar el servicio de recolección, barrido y limpieza en Bogotá no es una tarea fácil. Solo en un día se recogen más de 6.000 toneladas de residuos ordinarios, a las que se suman 1.000 toneladas adicionales que terminan indebidamente en las calles. Desde 2018, la Uaesp garantiza este servicio a través de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), donde cinco operadores cubren cinco zonas de la ciudad. Pero tras ocho años de vigencia, la concesión vence el próximo 11 de febrero. Pese a que la Uaesp intentó validar las ASE ante la CRA, el...

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.
