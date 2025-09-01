No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Reconocimiento facial para entrar a los conjuntos: ¿un riesgo para los residentes?

¿Avanzar en tecnología pude costarnos la seguridad? A esta pregunta se enfrentaron los residentes del conjunto Parques de los Cipreses, tras incorporar reconocimiento biométrico para habilitar la entrada a sus viviendas.

María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
01 de septiembre de 2025 - 10:03 p. m.
La SIC sancionó a un conjunto residencial del barrio Modelo por recolectar datos biométricos sin contar con la autorización previa de los residentes. EFE/ Isaac Fontana
La SIC sancionó a un conjunto residencial del barrio Modelo por recolectar datos biométricos sin contar con la autorización previa de los residentes. EFE/ Isaac Fontana
Foto: EFE - ISAAC FONTANA

Aunque parezca novedoso y útil, entrar a un lugar, incluso a nuestra casa, solo con el reconocimiento de nuestra cara o huella, puede acarrear riesgos irreparables para la seguridad de cualquier persona, si hay un mal uso de estos datos personales. Precisamente, a estos riesgos quedaron expuestos los residentes de un conjunto al norte de Bogotá, donde iniciaron un piloto para ingresar a las instalaciones con reconocimiento facial, hasta que un residente alertó y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tomó acciones.

Y es que...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

Seguridad

Noticias Bogotá hoy

 

Edgar Trujillo(22146)Hace 29 minutos
No entiendo. Como otra persona puede portar mis datos biometricos, como mi huella, mi iris ocular, mi fisonomia? El iris ocular lo estan empleando en la mayoria de los aeropuertos y es un sistema extremadamente seguro, al igual que la huella. NO ENTIENDO. En el edificio donde vivo tengo varias formas de entrar, una de ellas es con mi reconocimiento facial. NO ENTIENDO.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar