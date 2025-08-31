Reforma Tributaria en Bogotá: ¿una ayuda con los impuestos o un golpe al bolsillo?

Reestructurar el impuesto predial es uno de los planes con la reforma que promueve la Alcaldía de Bogotá. Foto: Pexels

Todo cambio en los impuestos impacta a los ciudadanos, y más si es para aumentar el recaudo. La pregunta es ¿quiénes se beneficiarán y quiénes asumirán la carga? Mientras hay expectativa por la reforma tributaria del Gobierno Nacional, en Bogotá avanza una discusión propia alrededor del proyecto para transformar la estructura tributaria local, que impulsa la Alcaldía y que ya está en manos del Concejo.

