No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Reforma Tributaria en Bogotá: ¿una ayuda con los impuestos o un golpe al bolsillo?

Se aviva el debate por el proyecto de la Alcaldía para reestructurar los impuestos en la ciudad. Aunque dicen que generará equidad y desarrollo, hay voces que alertan de un golpe a la clase media.

Alexánder Marín Correa
Alexánder Marín Correa
31 de agosto de 2025 - 06:00 p. m.
Reestructurar el impuesto predial es uno de los planes con la reforma que promueve la Alcaldía de Bogotá.
Reestructurar el impuesto predial es uno de los planes con la reforma que promueve la Alcaldía de Bogotá.
Foto: Pexels

Todo cambio en los impuestos impacta a los ciudadanos, y más si es para aumentar el recaudo. La pregunta es ¿quiénes se beneficiarán y quiénes asumirán la carga? Mientras hay expectativa por la reforma tributaria del Gobierno Nacional, en Bogotá avanza una discusión propia alrededor del proyecto para transformar la estructura tributaria local, que impulsa la Alcaldía y que ya está en manos del Concejo.

LEA;

Alexánder Marín Correa

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55Jamarin@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Reforma Tributaria de Bogotá

Alcaldía de Bogotá

Noticias de Bogotá

Carlos Fernando Galán

Predial

ICA

Impuestos Bogotá

Cuánto subirá el impuesto predial

Cuánto subirá el impuesto

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar