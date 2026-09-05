Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Reforma tributaria: inició debate de ponencias en medio de choques por saboteo político

Tras una semana de impedimentos y recusaciones a último minuto, el proyecto de acuerdo parecía estar nuevamente en un limbo, pero al filo de la semana, finalmente logró iniciar su debate. Los tiempos están medidos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
05 de septiembre de 2026 - 01:17 p. m.
El 4 de septiembre comenzó en la Comisión de Hacienda la presentación de las ponencias para el debate de la reforma tributaria.
El 4 de septiembre comenzó en la Comisión de Hacienda la presentación de las ponencias para el debate de la reforma tributaria.
Foto: Cortesía

Este viernes, los concejales de Bogotá iniciaron la sesión plenaria a las 8:00 a. m., una hora antes de lo habitual, con el fin de tramitar la última recusación, esta vez, elevada contra el concejal José Cuesta (Pacto Histórico) y así dar paso a la discusión de la reforma tributaria. Con 23 votos en contra y ninguno a favor, la corporación descartó el supuesto conflicto de interés de Cuesta para participar en la discusión y votación del proyecto de acuerdo. Entre los votos figuró el de la concejal Clara Lucía Sandoval, quien presentó la...

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

Noticias Bogotá hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.