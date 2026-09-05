Reforma tributaria: inició debate de ponencias en medio de choques por saboteo político

El 4 de septiembre comenzó en la Comisión de Hacienda la presentación de las ponencias para el debate de la reforma tributaria.
Foto: Cortesía
Este viernes, los concejales de Bogotá iniciaron la sesión plenaria a las 8:00 a. m., una hora antes de lo habitual, con el fin de tramitar la última recusación, esta vez, elevada contra el concejal José Cuesta (Pacto Histórico) y así dar paso a la discusión de la reforma tributaria. Con 23 votos en contra y ninguno a favor, la corporación descartó el supuesto conflicto de interés de Cuesta para participar en la discusión y votación del proyecto de acuerdo. Entre los votos figuró el de la concejal Clara Lucía Sandoval, quien presentó la...
Por Redacción Bogotá
Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación