Reforma tributaria: inició debate de ponencias en medio de choques por saboteo político

El 4 de septiembre comenzó en la Comisión de Hacienda la presentación de las ponencias para el debate de la reforma tributaria. Foto: Cortesía

Este viernes, los concejales de Bogotá iniciaron la sesión plenaria a las 8:00 a. m., una hora antes de lo habitual, con el fin de tramitar la última recusación, esta vez, elevada contra el concejal José Cuesta (Pacto Histórico) y así dar paso a la discusión de la reforma tributaria. Con 23 votos en contra y ninguno a favor, la corporación descartó el supuesto conflicto de interés de Cuesta para participar en la discusión y votación del proyecto de acuerdo. Entre los votos figuró el de la concejal Clara Lucía Sandoval, quien presentó la...