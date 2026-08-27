Reforma tributaria inició su trámite: así está el peso político de las ponencias

La viabilidad de esta reforma, a diferencia del año pasado, superó su primera prueba. Foto: Cortesía

A las 2:00 p. m., la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, inició la presentación de la reforma tributaria, radicada hace tres semanas, y con ello dio el portazo final a 13 concejales y agremiaciones como Fenalco y Cotelco, que habían pedido retirar el texto por medio de una misiva al alcalde Galán, argumentando la emergencia por el terremoto y la consecuente incertidumbre económica. Este segundo intento del Distrito propone sobrecargos a los ciudadanos, a través del predial, y a los comerciantes, por medio del impuesto de ICA, con el...