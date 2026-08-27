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Reforma tributaria inició su trámite: así está el peso político de las ponencias

La Reforma Tributaria 2.0 parece, esta vez, tener salida política en el Concejo de Bogotá. La Secretaría de Hacienda logró presentar en sesiones ordinarias el proyecto de acuerdo y, con ello, quedó en manos de los tres cabildantes ponentes la decisión sobre el sentido de sus ponencias.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
27 de agosto de 2026 - 11:00 a. m.
La viabilidad de esta reforma, a diferencia del año pasado, superó su primera prueba.
La viabilidad de esta reforma, a diferencia del año pasado, superó su primera prueba.
Foto: Cortesía

A las 2:00 p. m., la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, inició la presentación de la reforma tributaria, radicada hace tres semanas, y con ello dio el portazo final a 13 concejales y agremiaciones como Fenalco y Cotelco, que habían pedido retirar el texto por medio de una misiva al alcalde Galán, argumentando la emergencia por el terremoto y la consecuente incertidumbre económica. Este segundo intento del Distrito propone sobrecargos a los ciudadanos, a través del predial, y a los comerciantes, por medio del impuesto de ICA, con el...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
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