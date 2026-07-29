Eva, la cara invisible del turismo reproductivo y los vacíos legales de vientres de alquiler

Eva inició el proceso en noviembre de 2025 luego de perder su trabajo y recibir la oferta por una captadora. / Getty Images. Foto: Getty Images.

Al otro lado de la línea está Eva*. Su voz pausada es producto de los dolores que la tienen incapacitada. Acaba de parir a dos mellizos, un niño y una niña, que no son suyos. Al menos es lo que dice el contrato que firmó sin asesoría con la clínica de fertilidad y los padres comitentes. No obstante, para ella (y algunos jueces) sí son sus hijos y a sus 37 años se arrepiente de haber prestado su vientre a una pareja de extranjeros.

El proceso comenzó en julio de 2025. De profesión enfermera y madre soltera de tres hijos, de 9, 14 y 21 años (la...