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Eva, la cara invisible del turismo reproductivo y los vacíos legales de vientres de alquiler

A las consecuencias del turismo sexual, el país enfrenta las del turismo reproductivo. Mientras existe una deuda por no regular la gestación subrogada, en Bogotá -epicentro de esta práctica- el Concejo busca salidas. Eva* es el rostro de este mercado que le mintió y ahora se arrepiente.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
29 de julio de 2026 - 10:30 p. m.
Eva inició el proceso en noviembre de 2025 luego de perder su trabajo y recibir la oferta por una captadora. / Getty Images.
Eva inició el proceso en noviembre de 2025 luego de perder su trabajo y recibir la oferta por una captadora. / Getty Images.
Foto: Getty Images.

Al otro lado de la línea está Eva*. Su voz pausada es producto de los dolores que la tienen incapacitada. Acaba de parir a dos mellizos, un niño y una niña, que no son suyos. Al menos es lo que dice el contrato que firmó sin asesoría con la clínica de fertilidad y los padres comitentes. No obstante, para ella (y algunos jueces) sí son sus hijos y a sus 37 años se arrepiente de haber prestado su vientre a una pareja de extranjeros.

El proceso comenzó en julio de 2025. De profesión enfermera y madre soltera de tres hijos, de 9, 14 y 21 años (la...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
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