Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Reincidencia, impunidad y desconfianza: el círculo que alimenta la inseguridad en Bogotá

A propósito de casos recientes que exponen un ciclo de impunidad y reincidencia, consultamos expertos sobre los vacíos que persisten en la administración de justicia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
05 de diciembre de 2025 - 11:01 p. m.
Reincidencia, impunidad y desconfianza: el círculo que alimenta la inseguridad en Bogotá

Uno de los asesinos de Jean Claude Bossard, atacado a disparos durante un atraco en el norte de Bogotá, no solo era un delincuente reincidente, sino que en octubre había quedado bajo libertad vigilada por un caso de hurto. Pese a la medida, el menor de 16 años continuó delinquiendo y esta vez, mientras intentaba realizar un nuevo atraco, asesinó a una persona. El dato, sin duda, incrementa la alta sensación de inseguridad que viven los bogotanos (62%, según la última encuesta de Bogotá Cómo Vamos), y de paso la desconfianza en las...

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Bogotá

Jean Claude Bossard

Impunidad en Bogotá

Reincidencia carcelaria

crisis del sistema de justicia

Hugo Acero

Andrés Nieto

INPEC

Hacinamiento carcelario en Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.