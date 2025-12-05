Reincidencia, impunidad y desconfianza: el círculo que alimenta la inseguridad en Bogotá

Uno de los asesinos de Jean Claude Bossard, atacado a disparos durante un atraco en el norte de Bogotá, no solo era un delincuente reincidente, sino que en octubre había quedado bajo libertad vigilada por un caso de hurto. Pese a la medida, el menor de 16 años continuó delinquiendo y esta vez, mientras intentaba realizar un nuevo atraco, asesinó a una persona. El dato, sin duda, incrementa la alta sensación de inseguridad que viven los bogotanos (62%, según la última encuesta de Bogotá Cómo Vamos), y de paso la desconfianza en las...