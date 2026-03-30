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Rejilla inteligente: el invento escolar que busca resolver las inundaciones en la Autonorte

El prototipo detecta residuos y activa un mecanismo que evita el colapso del drenaje en escenarios de lluvias intensas.

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Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
30 de marzo de 2026 - 12:00 p. m.
La idea de las cuatro estudiantes surgió tras horas de trancón en la Autonorte./ Archivo particular
La idea de las cuatro estudiantes surgió tras horas de trancón en la Autonorte./ Archivo particular
Foto: AutoNorte

Para miles de conductores la escena se repite con frecuencia e incluso es probable que usted haya tenido que vivir uno de los líos que sigue sin solución en la infraestructura vial de la ciudad: lluvia, agua acumulada, sistemas de drenaje colapsados y kilómetros de trancón en la Autopista Norte. Mientras Bogotá se prepara para arrancar con el proyecto de ampliación, cada aguacero recuerda que el problema no es solo de espacio. Detrás de esas imágenes hay una historia más larga: este corredor comenzó a consolidarse a mediados del siglo XX,...

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
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