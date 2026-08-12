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Religión y ateísmo: los proyectos que enfrenta las dos visiones en el Concejo de Bogotá

De ser sancionado, la Asociación de Ateos buscará tumbar el Proyecto de Acuerdo que institucionaliza el Día de la Oración.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
12 de agosto de 2026 - 08:00 p. m.
La Asociación de Ateos anunciaron procesos legales en caso de que el alcalde promulgue los acuerdos religiosos.
La Asociación de Ateos anunciaron procesos legales en caso de que el alcalde promulgue los acuerdos religiosos.
Foto: Archivo Particular

En medio de un debate global por el laicismo en los estados, tres proyectos del Concejo abren el debate local. El Día de la Oración, el Día de la Libertad Religiosa y otro en contra del antisemitismo están en trámite o para sanción del alcalde Carlos Fernando Galán. El primero fue aprobado, con proposición positiva del Pacto Histórico. No obstante, representantes de la Asociación de Ateos solicitaron al mandatario no sancionarlo y anunciaron medidas legales si pone su firma. Analistas y la Asociación hablaron sobre la religión en la política...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
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Luis Tello(14946)Hace 58 minutos
el estado colombiano es laico por constituciòn .. no puede haber norma menor por debajo de la constituciòn que estè en contra de esta . eso es todo . serìa inconstitucional . La religiòn es ujn àmbito privado
JULIO CESAR GOMEZ GUTIERREZ(35221)Hace 1 hora
Más excluyente es el argumento del representante de ateos que alega que con "sus impuestos" se promueva el día de la oración...dejando de lado a aquellos ateos que no pagan impuestos. Es un argumento que da a entender que solo los ateos que pagan impuestos se ven afectados por los proyectos de acuerdo.
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