Religión y ateísmo: los proyectos que enfrenta las dos visiones en el Concejo de Bogotá

La Asociación de Ateos anunciaron procesos legales en caso de que el alcalde promulgue los acuerdos religiosos. Foto: Archivo Particular

En medio de un debate global por el laicismo en los estados, tres proyectos del Concejo abren el debate local. El Día de la Oración, el Día de la Libertad Religiosa y otro en contra del antisemitismo están en trámite o para sanción del alcalde Carlos Fernando Galán. El primero fue aprobado, con proposición positiva del Pacto Histórico. No obstante, representantes de la Asociación de Ateos solicitaron al mandatario no sancionarlo y anunciaron medidas legales si pone su firma. Analistas y la Asociación hablaron sobre la religión en la política...