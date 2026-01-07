Renovación urbana, expropiación y negocio inmobiliario: el modelo que divide a Bogotá

Vista general de la ciudad de Bogotá Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Hablar de expropiación en Colombia suele activar temores históricos y lecturas políticas que no siempre ayudan a entender el debate de fondo. Aunque se trata de una figura con un marco legal claramente definido, su uso sigue generando controversias, sobre todo cuando se aplica en contextos urbanos sensibles. Eso es lo que ocurre hoy en Bogotá, tras la expedición de una resolución que desarrolla este instrumento y su aplicación por parte de los operadores urbanos del Distrito.

