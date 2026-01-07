Logo El Espectador
Bogotá
Renovación urbana, expropiación y negocio inmobiliario: el modelo que divide a Bogotá

Una resolución expedida por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (Renobo) reabrió un debate sensible en la ciudad: el alcance real de la expropiación administrativa. En tiempos de renovación urbana y actuaciones estratégicas, el marco normativo y su análisis resultan claves para comprender las reglas del juego.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
07 de enero de 2026 - 06:07 p. m.
Vista general de la ciudad de Bogotá
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Hablar de expropiación en Colombia suele activar temores históricos y lecturas políticas que no siempre ayudan a entender el debate de fondo. Aunque se trata de una figura con un marco legal claramente definido, su uso sigue generando controversias, sobre todo cuando se aplica en contextos urbanos sensibles. Eso es lo que ocurre hoy en Bogotá, tras la expedición de una resolución que desarrolla este instrumento y su aplicación por parte de los operadores urbanos del Distrito.

Le puede interesar:

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.
