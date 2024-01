Reportan evacuaciones por potente fuga de gas en el Norte de Bogotá

La tarde del miércoles 3 de enero se presentó una potente fuga de gas por la rotura de un tubo a raíz de obras viales en la Av. Boyacá con calle 153. Conjuntos residenciales fueron evacuados. Foto: Archivo Particular

Pasadas las 2:30 p.m. de este miércoles 3 de enero de 2024, residentes del barrio Gilmar, en la localidad de Suba, fueron sorprendidos por el sonido de varias alarmas y sirenas de conjuntos residenciales, viviendas, vehículos y establecimientos comerciales que alertaron a la comunidad a raíz de una potente fuga de gas a propósito de la rotura de una tubería en la Av. Boyacá con calle 153.

“Bomberos de la estación Garcés Navas, apoyados por el Grupo Especializado de Materiales Peligrosos Matpel, controlan una fuga de gas por arreglos en la vía, en la Av. cra 72 con cll 153. Al momento no se reportan personas lesionadas”, anunció el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá a través de su cuenta de X.

“Empezaron a sonar las alarmas de varias casas y conjuntos, entre ellos el conjunto residencial Van Gogh y el conjunto Matisse, en la calle 160 con carrera 60. En un principio la gente no entendía qué estaba pasando, incluso varias personas pensamos que se trataba de un temblor, porque varios vecinos estaban evacuando. Con los minutos, nos enteramos de que se trataba de una fuga de gas por un tubo que se rompió en medio de las obras de ampliación de la calle 153″, le contó residente del sector a El Espectador.

Debido al fuerte olor a gas, por recomendación de las autoridades, vecinos del sector se vieron obligados a estar parte de la tarde con tapabocas para evitar posibles lesiones o casos de intoxicación por inhalación. A esta hora los bomberos continúan en la zona atendiendo la emergencia con el apoyo de la Secretaría de Salud y de Vanti, la empresa responsable de las tuberías de gas.

Por el momento no se reportan personas lesionadas y no se tiene un censo exacto de las personas evacuadas por la emergencia. El acceso a varios conjuntos permanece restringido hasta que no se normalice la situación.

¿Cómo reportar una fuga de gas?

Para reportar una fuga de gas ante la empresa Vanti, ya sea en su casa o en el espacio público, usted puede:

Comunicarse con la línea de emergencia 164, dispuesta las 24 horas

Puede también informar a la línea WhatsApp 3154164164

Si la fuga es en su casa, al momento de reportarla tenga a la mano una factura del servicio para suministrar datos claves como el número de cuenta (ubicado en la parte superior izquierda de la factura) y la dirección del predio afectado.

