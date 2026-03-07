Representantes a la Cámara por Bogotá: un eslabón perdido entre el Distrito y la Nación

David Racero (Pacto Histórico), como representante electo por Bogotá, fue designado presidente de la Cámara en 2022. Ahora busca una curul en el Senado.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Un representante a la Cámara ejerce control político sobre el Ejecutivo; vela por los intereses de su departamento, y actúa como puente entre el Gobierno y su región, donde es notoria su influencia. Sin embargo, en Bogotá se evidencia otra cosa: una desconexión que se traduce en el poco reconocimiento ciudadano a la labor de estos congresistas, a quienes solo se les ve en campaña.
La situación preocupa, si se tiene en cuenta que la ciudad es más que solo la capital del país: también es gran parte de su motor. Aporta el 30 % del PIB,...
Por Alexánder Marín Correa
Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55Jamarin@elespectador.com
