Representantes a la Cámara por Bogotá: un eslabón perdido entre el Distrito y la Nación

Son 18 representantes que solo suelen verse en campaña cada cuatro años. Análisis de los aciertos y deudas de la bancada bogotana frente a los retos de la nueva legislatura 2026-2030.

07 de marzo de 2026 - 11:00 p. m.
David Racero (Pacto Histórico), como representante electo por Bogotá, fue designado presidente de la Cámara en 2022. Ahora busca una curul en el Senado.
David Racero (Pacto Histórico), como representante electo por Bogotá, fue designado presidente de la Cámara en 2022. Ahora busca una curul en el Senado.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un representante a la Cámara ejerce control político sobre el Ejecutivo; vela por los intereses de su departamento, y actúa como puente entre el Gobierno y su región, donde es notoria su influencia. Sin embargo, en Bogotá se evidencia otra cosa: una desconexión que se traduce en el poco reconocimiento ciudadano a la labor de estos congresistas, a quienes solo se les ve en campaña.

La situación preocupa, si se tiene en cuenta que la ciudad es más que solo la capital del país: también es gran parte de su motor. Aporta el 30 % del PIB,...

Alexánder Marín Correa

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55Jamarin@elespectador.com
MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 8 minutos
Qué hizo el pacto diabólico por Bogotá? NADA
Mauricio(24609)Hace 37 minutos
No reelegir a ninguno de esos vagos !
