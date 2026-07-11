Rescatan a perro que vivía amarrado y en condiciones de maltrato en Rafael Uribe Uribe

El perro quedó bajo el cuidado del IDPYBA, donde recibirá atención veterinaria y comenzará su proceso de recuperación. Foto: Alcaldía de Bogotá

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Un perro adulto que permanecía amarrado, con movilidad reducida y en condiciones de aparente maltrato fue rescatado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) durante una inspección realizada en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

Según informó la entidad, el animal vivía confinado en una terraza, donde permanecía atado de manera permanente, lo que limitaba sus movimientos y afectaba su bienestar.

Durante la valoración médica, el equipo veterinario encontró que el perro presentaba una condición corporal baja, lesiones en la piel, presencia de parásitos externos y permanecía en un entorno con condiciones de insalubridad.

Además, las autoridades evidenciaron que carecía de agua limpia y alimento, y que para hidratarse bebía agua lluvia acumulada en los charcos del lugar.

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Ante los hallazgos, los tenedores del animal decidieron entregarlo voluntariamente al IDPYBA, donde permanecerá bajo atención veterinaria mientras inicia su proceso de recuperación.

Tras la inspección, el IDPYBA emitió un concepto desfavorable sobre las condiciones en las que se encontraba el perro y anunció que remitirá el caso a las autoridades competentes para que determinen las posibles sanciones policivas y penales.

El Distrito reiteró el llamado a denunciar cualquier caso de presunto maltrato animal a través de la Línea 123, el correo proteccionanimal@animalesbog.gov.co o mediante la plataforma Bogotá Te Escucha.

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