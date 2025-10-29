Rescatan a Samanta, perra maltratada en Cedritos, tras protestas e indignación

Samantha, perrita rescatada tras denuncias ciudadanas. Foto: Archivo Particular

En un conjunto residencial del norte de Bogotá, subió la tensión por cuenta de un caso de maltrato animal que indignó a sus residentes y los obligó a alzar su voz la noche del martes. Todo comenzó con la preocupación que suscitaron varios videos publicados en redes sociales, en el que se observa el maltrato que un hombre propinó a una perra que estaba a su cuidado, llamada Samanta.

En las imágenes, se ve al hombre golpeándola, tirándola del cuello y dándole patadas de manera repetida y violenta, mientras el animal no ofrece ningún tipo de resistencia.

Así fue el rescate de Samantha

Además de las denuncias instauradas, la comunidad protestó a las afueras del conjunto ubicado en Cedritos, rechazando los actos de crueldad contra la perra. En medio de estas acciones, se realizó un operativo en conjunto con la Policía Ambiental y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) para rescatar a la perra.

De acuerdo con la entidad, la aprehensión material preventiva del animal se realizó tras el concepto veterinario emitido por los profesionales del IDPYBA, quienes consideraron necesario retirar a la perra del lugar para garantizar su bienestar.

Durante el procedimiento, las autoridades denuncian que enfrentaron dificultades “por la agresividad y el estado emocional alterado del presunto agresor”, quien además convive con dos gatos. Según el informe, el hombre intentó ocultar a los felinos para impedir su valoración. Los veterinarios del IDPYBA también emitieron concepto desfavorable para ambos animales, aunque su retiro no fue posible debido a la alteración del individuo.

Rescatada! Samanta está bajo cuidado del IPDPYBA tras acción interinstitucional. Con@CarabinerosCol@alcaldiausaquen@Bogota

llegamos al lugar donde videos ampliamente divulgados mostraban como era maltratada.@FiscaliaCol

investigará el hecho.

👇👇https://t.co/PPxhWlzERF pic.twitter.com/67ayPPrxCa — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) October 28, 2025

¿Qué pasará con el agresor?

El hombre contó con acompañamiento legal durante el desarrollo de la diligencia. Mientras tanto, las autoridades señalan que priorizaron la seguridad de Samanta, quien fue trasladada a un centro especializado para su rehabilitación y atención médica. El IDPYBA confirmó que tanto el caso de Samanta como el de los dos felinos fueron puestos en conocimiento del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de iniciar las respectivas acciones penales.

El Instituto también aportará las pruebas necesarias para solicitar el retiro de los gatos y representará jurídicamente a los animales víctimas, además de adelantar los procedimientos médicos para la recuperación física y emocional de Samanta. La entidad agradeció el trabajo conjunto con la Policía, la Fiscalía y la Alcaldía Local de Usaquén, destacando la rápida articulación institucional que permitió el rescate.

En Bogotá rechazamos cualquier acto de crueldad contra los animales.



La Seccional de Carabineros junto a la Alcaldía de Usaquén y el IDPYBA, rescataron a ‘Samantha’, una perrita víctima de agresión.



Gracias a la acción inmediata, hoy está a salvo y bajo atención médica. pic.twitter.com/Y6KP3wjjJg — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 28, 2025

Finalmente, el IDPYBA reiteró su llamado a la ciudadanía a denunciar los casos de maltrato animal a través de la línea 601 4399801 o la Línea 123, y a no alertar a los agresores sobre las acciones de las autoridades, ya que esto puede poner en riesgo los operativos.

