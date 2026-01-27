Residuos peligrosos en Bogotá: sellamientos reactivan alerta por mala disposición

Tras constatar que una clínica veterinaria de la localidad de Suba abandonó gasas, jeringas y otros residuos hospitalarios en el espacio público, la Secretaría de Ambiente selló, de manera temporal, las áreas de hospitalización, cirugía y consulta. Foto: Mauricio Alvarado

El hallazgo de gasas, jeringas y agujas con restos de sangre abandonadas en una vía pública de la localidad de Suba encendió de nuevo las alertas sobre una práctica que persiste en Bogotá: la mala disposición de residuos peligrosos y hospitalarios. Se trata de un problema que, pese a la regulación vigente y a los operativos de control, continúa repitiéndose y generando riesgos para la salud pública, el bienestar animal y los ecosistemas urbanos.

