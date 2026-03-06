Restricciones en Bogotá y medidas de seguridad por elecciones del 8 de marzo

Votación de la consulta del partido liberal, para elegir candidato a la presidencia 2018. Foto: Mauricio Alvarado

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá se prepara para la jornada electoral de este domingo 8 de marzo, en la que los ciudadanos elegirán a los nuevos integrantes del Congreso de la República y participarán en consultas interpartidistas. De acuerdo con la administración distrital, la capital tiene listo el 100 % del dispositivo logístico y técnico para el desarrollo de los comicios.

En contexto: Ley Seca en Bogotá por elecciones del 8 de marzo: ¿cuándo inicia y cuándo termina?

Para garantizar una jornada tranquila y en paz, la ciudad activará desde las primeras horas del domingo un esquema de coordinación institucional que incluye Puestos de Mando Unificado (PMU) en las 20 localidades y un centro de control distrital que funcionará desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4).

Desde estos espacios se hará seguimiento en tiempo real al desarrollo de la jornada electoral, con participación de entidades del Distrito, la Policía Metropolitana y organismos de control.

El monitoreo también contará con apoyo del comando de la Policía de Bogotá y del sistema de videovigilancia de la ciudad, con el objetivo de atender incidentes, prevenir alteraciones del orden público y responder ante posibles delitos electorales.

Más de 11.000 policías vigilarán los 1.083 puestos de votación en Bogotá

Más de 11.000 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá estarán desplegados durante la jornada electoral del domingo 8 de marzo para custodiar los 1.083 puestos de votación habilitados en la ciudad, donde funcionarán 17.890 mesas electorales. El dispositivo incluye unidades de vigilancia, policía judicial e inteligencia, con el objetivo de prevenir delitos electorales como la compra de votos y atender cualquier alteración del orden público.

Las autoridades también anunciaron vigilancia reforzada en puntos de alta afluencia de votantes como la Plaza de Bolívar, Corferias, universidades públicas, el Parque Fundacional de Suba, el Parque de Usaquén y el sector de Unicentro. Además, se mantendrán controles y labores de inteligencia en diferentes zonas de la capital, mientras que desde los Puestos de Mando Unificado se coordinará la respuesta institucional ante cualquier eventualidad durante la jornada democrática.

Ley seca y coordinación territorial

Entre las medidas adoptadas para la jornada está la ley seca, que comenzará el sábado 7 de marzo a las 6:00 p. m. y se extenderá hasta el mediodía del lunes 9 de marzo.

Los Puestos de Mando Unificado locales empezarán a operar desde la tarde del sábado y permanecerán activos hasta la noche del domingo, con la participación de alcaldías locales, entidades distritales, gestores de diálogo, equipos de derechos humanos y delegados de la Registraduría.

El PMU distrital, por su parte, funcionará desde el C4 durante toda la jornada electoral, con presencia de autoridades nacionales y locales encargadas de coordinar la respuesta ante cualquier eventualidad.

Seguimiento de autoridades y observadores

La coordinación del proceso electoral también incluye comunicación permanente con organismos de control y observación, entre ellos la Misión de Observación Electoral (MOE), la Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General.

Estas entidades acompañan el seguimiento a la jornada con el objetivo de verificar el cumplimiento de las garantías electorales y atender posibles alertas sobre irregularidades.

¿Dónde denunciar irregularidades electorales?

Las autoridades invitaron a los ciudadanos a reportar cualquier posible irregularidad durante la jornada electoral a través de los canales habilitados para este tipo de denuncias:

Línea 122 de la Fiscalía General de la Nación

Línea 157 anticorrupción de la Policía Nacional

Línea de emergencias 123

Línea gratuita nacional Uriel del Ministerio del Interior: 01 8000 912 005

Estas líneas estarán habilitadas para recibir reportes relacionados con posibles delitos electorales, compra de votos, constreñimiento al elector u otras situaciones que puedan afectar la transparencia del proceso.

La jornada del domingo definirá la nueva composición del Congreso para el próximo periodo legislativo, en una votación que se desarrollará de manera simultánea en todo el país.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.