Resultados ‘Jóvenes a la U’: ¿cuándo se publican y cómo consultarlos?

Si usted se inscribió del 10 al 17 de noviembre de manera virtual a la admisión general de la convocatoria “Jóvenes a la U” y está a la espera de los resultados, ponga atención porque el viernes 22 de diciembre al mediodía ya estarán disponibles los resultados de esta iniciativa en la página web de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea).

Este incentivo distrital tiene como fin que los jóvenes bachilleres tengan acceso a la educación superior y permanezcan en ella por medio de distintas becas en técnicos, tecnólogos y pregrados. En esta sexta edición la entidad ofreció 4.000 becas junto a incentivos semestrales que se le otorgarán a los aspirantes que cumplieron con los requisitos y resultaron aptos para recibir estos beneficios.

Las condiciones para aplicar eran sencillas. Ser bachiller egresado de un colegio ubicado en Bogotá, haber presentado la prueba Saber 11° y tener sus resultados, ser menor de 28 años, no haber cursado ningún programa universitario antes, no estar inscrito en ningún programa educativo, haberse inscrito a la convocatoria y no haber sido beneficiario del Programa Jóvenes a la U en convocatorias anteriores ni en otras estrategias de Atenea o de la Secretaría de Educación.

¿Cómo ver a los resultados de Jóvenes a la U?

Debe ingresar a la página web de ATENEA ( https://sicore.agenciaatenea.gov.co/#/login ), iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña, y dirigirse a la sección “Consulta los resultados de la sexta convocatoria de Jóvenes a la U”. Una vez certifique que ha sido admitido, tiene que tener en cuenta las siguientes fechas para hacer efectivo el proceso.

Período de reclamaciones: Del 22 de diciembre de 2023 al 27 de diciembre de 2023.

Formalización del beneficio: Del 9 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024.

Inicio de clases: Según el calendario de la Institución de Educación Superior (IES).

En el Manual Operativo del Programa “Jóvenes a la U”, se explica que Atenea realizará el respectivo aporte al valor de la matrícula de las instituciones de educación superior (IES) privadas o de valor de referencia en las IES oficiales para cada uno de los períodos del programa académico en el que el aspirante resulte elegible. Además, los beneficiarios recibirán semestralmente un apoyo económico de sostenimiento equivalente a un salario mínimo legal vigente.

Oferta académica de “Jóvenes a la U”

La lista de programas de estudio se divide en ocho áreas de estudio. Estas están propuestas por la Agencia Atenea, la cual aprueba previamente los programas educativos elegidos por los beneficiarios que varían dependiendo de la institución educativa de nivel superior.