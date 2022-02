Retiran del cargo a rectora del colegio Marymount por denuncias de abuso

La junta directiva tomará la responsabilidad de la institución en remplazo de la rectora. Foto: Pixabay

Luego de la serie de denuncias presentadas por varias exalumnas del colegio Marymount, las cuales señalan presuntos abusos y acoso sexuales por parte del docente de educación física, la junta directiva decidió retirar del cargo a la actual rectora María Ángela Torres.

“La Junta de Directores en sesión extraordinaria, luego de dialogar con la rectora y para favorecer la unión de la comunidad, acordamos nos acompañe en su cargo hasta el día lunes 28 de febrero del año en curso. Expresamos a esta exalumna nuestro agradecimiento por su labor durante estos años. La Junta adoptó la decisión de asumir de manera temporal, a partir de esa fecha, las labores esenciales que el colegio demanda para continuar con todas las actividades escolares con la mayor normalidad posible”, comunicó la junta del centro educativo.

La decisión fue tomada por las quejas presentadas por los padres de familia, pues siguen llegando denuncias sobre más casos de abusos sexuales en este colegio. El periodista Sebastián Nohra, de Blu Radio, compartió las denuncias presentadas por exalumnas de la institución, donde se evidencian los abusos presentados por el docente.

Presentamos en @BluRadioCo el documento elaborado por varias ex alumnas del colegio Marymount que detalla abusos sistemáticos del profesor Mauricio Zambrano. pic.twitter.com/lc0JTrbr51 — Sebastián Nohra (@SebastianNohra) February 25, 2022

“Teniendo en cuenta que por muchas razones las alumnas y exalumnas que se consideran afectadas por estas circunstancias, han manifestado no haber podido formular con anterioridad las denuncias correspondientes, la junta no tenía conocimiento previo que este tipo de situaciones pudieran estarse presentando en el colegio, lo cual por supuesto no será obstáculo para que invitemos desde ya a todos los miembros de la comunidad a que nos hagan llegar sus quejas y denuncias”, concluyó la junta de directores.

La institución informó que trabajarán para colaborar con la Fiscalía ante cualquier proceso que adelante contra los casos de presunto abuso sexual y seguirán atentos ante cualquier queja o denuncia que presente la comunidad del colegio Marymount.

