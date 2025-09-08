No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Retorno emberá: “No solo es un viaje, del apoyo de la nación dependerá el éxito”

Este lunes arranca un nuevo plan de retorno de más de 1.600 personas de la comunidad emberá asentada en Bogotá. Hablamos con Isabelita Mercado, alta consejera de víctimas, sobre los detalles y lo que se debe hacer para evitar un nuevo éxodo.

Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
08 de septiembre de 2025 - 01:00 a. m.
El Espectador habló en entrevista con la consejera Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, Isabelita Mercado, para conocer los retos y apuestas en el próximo cuatrienio en relación con la atención integral, oportuna y garantista a las víctimas que nunca pidieron serlo.
El Espectador habló en entrevista con la consejera Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, Isabelita Mercado, para conocer los retos y apuestas en el próximo cuatrienio en relación con la atención integral, oportuna y garantista a las víctimas que nunca pidieron serlo.
Foto: Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá

Las comunidades emberás asentadas hace meses (algunos años) en el Parque Nacional y dos albergues de Bogotá se alista para un nuevo plan de retorno. Luego de reuniones y compromisos, este lunes comienza la operación para llevarlos hasta sus resguardos en Risaralda y Chocó. Sin embargo, ¿será definitivo? Hablamos con Isabelita Mercado, alta consejera de Víctimas de Bogotá.

Arranca otro retorno voluntario de la comunidad emberá a sus territorios. ¿Cómo fue el acuerdo?

Nos basamos en tres principios: voluntariedad, seguridad y dignidad. Son familias que llevan tres y cuatro años esperando el retorno. En coordinación con la Unidad de...

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Emberá

Indígenas en Bogotá

Indígenas

Desplazamiento

Retorno

Consejería de víctimas

Isabelita Mercado

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar