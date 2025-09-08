Retorno emberá: “No solo es un viaje, del apoyo de la nación dependerá el éxito”

El Espectador habló en entrevista con la consejera Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, Isabelita Mercado, para conocer los retos y apuestas en el próximo cuatrienio en relación con la atención integral, oportuna y garantista a las víctimas que nunca pidieron serlo.

Foto: Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá