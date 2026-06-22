Revelan cartel de los más buscados en la Sabana: hasta COP 20 millones de recompensa

Anunciaron recompensa de hasta 20 millones. Si tiene informacipon valiosa puede compartirla llamando al 323 273 4643 o escribiendo al correo desab.sijin@policia.gov.co Foto: Policía de Cundinamarc

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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció la medida para capturar a ocho señalados de homicidio, feminicidio y narcotráfico. Las autoridades presentaron la “línea contra el crimen” que garantiza absoluta reserva.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, en compañía del comandante de la Policía de la Sabana, coronel Andrés Arias, anunció una recompensa de hasta COP20 millones por información que permita dar con el paradero de los delincuentes incluidos en el cartel de los más buscados de los municipios de la Sabana.

“En compañía del señor comandante de policía de la sabana, estamos publicando el cartel de los más buscados en este territorio. Ocho delincuentes que están siendo investigados y serán procesados por delitos como feminicidio, homicidio y tráfico de estupefacientes.", manifestó el gobernador Rey.

El mandatario departamental añadió que existe “carga probatoria suficiente para presentar a estos hombres ante un juez, lograr penas ejemplarizantes y evitar que continúen en las calles atemorizando a la ciudadanía”.

Por su parte, el coronel Andrés Arias, si bien no detalló las razones puntuales por la que se busca a quienes integran el cartel, entregó los detalles técnicos y de seguridad de la estrategia para recibir los aportes de la ciudadanía a través de un canal exclusivo. “Hoy el departamento de policía Sabana está lanzando la línea contra el crimen. Esta línea es la 323 273 4643. Es una línea en la que todos los ciudadanos van a poder llamar de una manera segura y tranquila, con absoluta reserva”, explicó el oficial.

De acuerdo con las autoridades, la lista de los más biscados en la Sabana la componen:

José David Muñoz Corté, alias “Muñoz”.

Sergio David Rodríguez Martínez, alias “El negrito.

Juan Diego Sánchez Arévalo

Julio Andrés Paterninan Barbosa

William Lara Rodríguez

Brayan Stiven Ospina

Carlos Andrés Tellez Claro

Jesús Emilio Ortíz Peralta, alias “Tolima”.

Arias puntualizó que “esa información que ustedes nos van a suministrar nos va a ayudar verdaderamente a desarticular todas las estructuras criminales que operan en el departamento de policía sabana”, mientras que el gobernador Rey reiteró que las denuncias permitirán “desarticular estructuras que hoy generan inseguridad en nuestro departamento”.

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