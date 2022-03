Revelan conversación de taxista antes de que fuera asesinado en Ciudad Bolívar

El taxista murió tras recibir un disparo en la cabeza. Foto: Captura de pantalla

Después de conocerse el asesinato de un taxista en el barrio Juan Pablo II, en la localidad Ciudad Bolívar, la madrugada de este jueves, las investigaciones realizadas por las autoridades revelaron una conversación que el taxista tuvo antes de los hechos y que podrían esclarecer lo sucedido.

La primera hipótesis que manejan las autoridades señala que podría tratarse de un ajuste de cuentas. Sin embargo, unos audios en los que se evidencia la conversación que tuvo la víctima, identificada como Jhon Fredy Quiceno, de 45 años, con uno de sus colegas, señalan que el hecho ocurrió después de aceptar un servicio a través de la aplicación de Taxis Libres.

Según la investigación, el destino donde supuestamente pretendía llegar el atacante era el Aeropuerto El Dorado. No obstante, un colega le advirtió que no ingresara al barrio debido al peligro que podía representar.

“No sé qué hacer, hay un man que dice que entre, que la mamá y que entre al parqueadero por la de debajo del Juan Pablo, no sé qué hacer”, dijo la víctima.

“¿Le está diciendo que por la del parqueadero al fondo arriba? Eso es un atracadero, a mí el otro día me la hicieron. No vaya a entrar. Ábrase de ahí. Eso suerte. Si el asesor lo llama, diga: ‘eso es una olla, un callejón sin salida, ¿yo qué me voy a meter?’. Sálgase de ahí. Usted sí es bruto, ¿para qué se mete? Deje de ser tan hambriento”, le respondió el colega.

“Es severo ñero, ya me metí”, fueron las últimas palabras del taxista.

Según versiones extraoficiales, los delincuentes intentaron robarlo, pero el conductor se resistió y fue asesinado. Además, se confirmó que el hombre hacía tres años se dedicaba al transporte de personas.

