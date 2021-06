Reversan plan en Cajicá que ofrecía vacuna en casa, pero pagando el domicilio

Por redes sociales se conoció la imagen del Hospital de Cajicá,que ofrecía a sus habitantes aplicar la vacuna gratuita contra el COVID-19 en sus casas, pero pagando $60.000 por el domicilio. La propuesta despertó tanto indignación, como interés entre aquellos en el municipio de Cundinamarca que pretendían aprovechar la oferta. No obstante, debido a las malinterpretaciones que pudo generar la iniciativa, se reversó la decisión.

De acuerdo con Lida Nohelia Torres, gerente del Hospital Profesor Jorge Cavelier, la idea era promover la vacunación ofreciendo el servicio a domicilio, como se hace con otras vacunas de alto costo. “Hay personas que no quieren hacer la fila, salir de sus casas, no tienen tiempo de venir o resolverlo acercándose a la EPS, por lo que ofrecimos el servicio donde se cobra el domicilio, no la vacuna ni los insumos, porque la aplicación es gratuita”.

Pero el esquema de vacunación nacional ya prevé un plan de inmunización extramural, que ofrece este servicio en casa a las personas que por fuerza mayor no se pueden movilizar. “Muchas personas la aceptaron. Sin embargo nos hacen las observación que el plan puede confundir”, indicó Torres.

Debido a esto, se despublicaron las piezas de las redes sociales. No obstante el plan para pagar el domicilio por la aplicación de las vacunas se siguió cuestionado en internet.

Miren esta belleza de la @alcajica. Cobrando disque "el domicilio por la vacuna". Por favor, ayuden a rotar a ver si la @PGN_COL y la @CGR_Colombia hacen algo. pic.twitter.com/o6ROx5dHEz — Angélica Cantor O. 💚 (@angelicacantor) June 9, 2021

En Cundinamarca se han aplicado 696.478 dosis de vacunas contra el COVID-19 a personas mayores de 55 años, personal de la salud y agentes educativos, mientras que, hasta el momento, se registran 180.031 contagios y 4.759 muertes por cuenta del coronavirus.