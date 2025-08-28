Revolcón tributario en Bogotá: lo que marcará la discusión en el Concejo

Filas durante el último día de pago del predial en la capital Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Una semana de retraso y el tiempo justo para presentar la ponencia son los dos factores que marcan la parada en la discusión por el proyecto de acuerdo que presentó la alcaldía para establecer estímulos y otras disposiciones tributarias para la ciudad. Aunque el gabinete distrital, en cabeza de la Secretaría de Hacienda, tenía prevista la presentación formal del proyecto ante la comisión primera de Hacienda, en el Concejo, el trámite se dilató una semana más debido a la radicación de impedimentos que, apenas en la sesión plenaria del 28 de...