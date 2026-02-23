Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Rieles que dan valor: el metro ya está cambiando el costo del suelo en Bogotá

Prestigiosas universidades han publicado tres estudios sobre cómo influirá el metro en el valor del suelo de la capital. El último dice que cerca de los trazados de las dos futuras líneas férreas el metro cuadrado está subiendo de manera significativa.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
24 de febrero de 2026 - 02:06 a. m.
Obras del Metro de Bogotá, a la altura de la Av. Caracas entre calles 26 y 28.
Obras del Metro de Bogotá, a la altura de la Av. Caracas entre calles 26 y 28.
Foto: Óscar Pérez

Casi con la misma expectativa con la que se espera el primer hijo, Bogotá cuenta los días para ver en marcha la primera línea del metro. Desde el nacimiento de Transmilenio, hace 25 años, los capitalinos no habían sido testigos de un hito urbano semejante, y por eso cada día sale nueva evidencia sobre los efectos de la relación que tendrá este medio masivo en la urbe: desde lo habitacional hasta lo social y ambiental.

De hecho, dada la característica elevada del trazado en la primera línea, varios investigadores urbanos se han dado a la tarea...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Movilidad

Metro de Bogotá

Valorización del suelo

Catastro

Suelo en Bogotá

Linea dos de Metro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.