Riesgo electoral en Bogotá: entre el asedio a las urnas y el poder del voto ciudadano

De casi 1.000 puestos de votación que se instalarán en Bogotá, al menos el 30% presentan algún grado de riesgo, según revela el mapa de riesgo electoral de la MOE. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

En cada jornada electoral para Congreso y Presidencia, Bogotá no es una plaza cualquiera. Con 1.083 puestos de votación, 18.156 mesas y un potencial de 6,1 millones de personas habilitadas para elegir (3,2 millones mujeres y 2,8 millones hombres), todos los candidatos saben que la capital es un peldaño clave en sus aspiraciones. Sin embargo, no es una plaza fácil: la abstención es tradición. En las elecciones legislativas de 2022 solo participó el 44 % de electorado, “una realidad que sirve de telón de fondo para entender los riesgos...