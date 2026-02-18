Publicidad

Riesgo electoral en Bogotá: entre el asedio a las urnas y el poder del voto ciudadano

El mapa de riesgo electoral de la MOE plantea un preocupante panorama electoral en la capital: riesgo extremo de violencia, anomalías en el sur y el llamado de la MOE a vencer la abstención para proteger la democracia.

18 de febrero de 2026 - 11:00 p. m.
De casi 1.000 puestos de votación que se instalarán en Bogotá, al menos el 30% presentan algún grado de riesgo, según revela el mapa de riesgo electoral de la MOE.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

En cada jornada electoral para Congreso y Presidencia, Bogotá no es una plaza cualquiera. Con 1.083 puestos de votación, 18.156 mesas y un potencial de 6,1 millones de personas habilitadas para elegir (3,2 millones mujeres y 2,8 millones hombres), todos los candidatos saben que la capital es un peldaño clave en sus aspiraciones. Sin embargo, no es una plaza fácil: la abstención es tradición. En las elecciones legislativas de 2022 solo participó el 44 % de electorado, “una realidad que sirve de telón de fondo para entender los riesgos...

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55Jamarin@elespectador.com
