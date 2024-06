Robo a fotoperiodista en la final de fútbol en El Campín ascendió a $9 millones

La fiesta del fútbol estuvo acompañada por 2.500 hombres y mujeres de la Policía de Bogotá. Foto: Secretaría de Gobierno

En medio del cubrimiento de la final de fútbol, un fotoperiodista de la agencia de medios Colprensa fue víctima de hurto por parte de supuestos hinchas. El hecho empañó la jornada a las afueras del estadio, todo a pesar del dispositivo de seguridad desplegado por las autoridades. Los asaltantes se llevaron un equipo avaluado en $9 millones.

La final de fútbol se celebró en medio de la lluvia y aparente normalidad. Salvo por este hecho delictivo que tuvo lugar justo a fuera del estadio y tuvo como víctima a Mariano Vimos, fotoperiodista de la agencia que se encontraba cubriendo los momentos previos a la final de la Liga Bet Play.

El hurto sucedió cuando el fotógrafo se encontraba capturando imágenes de los hinchas que esperaban ansiosamente la entrada al recinto, sin embargo, un grupo aislado, al parecer seguidores de Santa Fe, lo rodeó de manera intimidante.

“Estaba en inmediaciones al puente peatonal cuando unos ladrones disfrazados de hinchas me rodearon y comenzaron a saltar, hostigándome. Yo me fui y posteriormente se me volvieron a acercar e hicieron lo mismo. Lastimosamente, se engancharon conmigo y me terminaron robando un lente de los costosos de la oficina”, dijo a El Espectador el periodista.

El fotoperiodista intentó salirse del círculo de “hinchas”, pero al lograrlo ya no estaba el lente de su cámara principal. “Saliendo del círculo me caí, se me rompió un filtro de otro lente y se llevaron otro estuche en el que pensaban que había otro lente”, añadió.

El hecho llamó la atención, pues días atrás el Distrito anunció un despliegue de 2.500 hombres y mujeres de la Policía de Bogotá, dentro y fuera del estadio El Campín, en los parques Simón Bolívar y de la 93. Además de unidades de Policía, el evento estuvo acompañado por 300 logísticos, 120 gestores de diálogo y convivencia, 50 colaboradores de la Secretaría de Gobierno, 30 agentes de tránsito y 2 inspectores de policía.

A pesar de lo anunciado, la víctima añadió que al momento del hurto, “no se veían muchos policías”, y que los presentes, era un grupo de carabineros a caballo que “no me prestó atención”.

