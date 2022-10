“Robar es delito, no un deporte”, Claudia López a los jueces del país

Ante la ola de hurtos y lo fácil que los detenidos quedan libres, López dijo que con impunidad no hay seguridad. Foto: Alcaldía de Bogot

“Mientras el sistema judicial en Colombia siga creyendo que robar es un deporte y no un delito, el hurto y el atraco seguirán afectando a los ciudadanos. No tenemos una rama de la justicia, sino una rama de la impunidad, pues ocho de cada diez personas que capturamos por atracos en la ciudad quedan libres”. Con estas palabras, la alcaldesa Claudia López arremetió de nuevo contra los jueces y fiscales, a quienes prácticamente responsabiliza de que todos los esfuerzos por combatir el hurto se estén yendo al traste. “Con impunidad no hay seguridad”, dijo.

Lea también: Seguridad en Bogotá: Distrito prioriza desarticulación de 11 grupos delincuenciales.