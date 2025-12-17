Roberto Mora: 22 años al volante de un articulado de Transmilenio viendo cómo cambia Bogotá

Roberto Mora, de 52 años, lleva 22 al frente de un volante de los articulados del sistema Transmilenio. Desde su parabrisas ha visto el cambio que ha tenido Bogotá y su gente. Foto: Óscar Pérez

Silenciosos, concentrados, con la vista al frente y casi sin parpadear: así, como robots, suelen ver los usuarios de Transmilenio a los conductores de los 1.929 articulados y biarticulados que circulan por las troncales de la ciudad. Pero cada uno de ellos guarda en la memoria más que una ruta: es la historia de Bogotá, su desarrollo, su evolución y las fisuras cada vez más visibles de la cultura ciudadana.

Roberto Mora es uno de esos conductores. Y no uno cualquiera. Es uno de los más antiguos. De sus 52 años de vida, 22 los ha pasado al...