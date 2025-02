Robo a apartamento en Bogotá se llevaron $40 millones: quedó en video

Los delincuentes forzaron la puerta y desocuparon la vivienda mientras sus habitantes no estaban. Foto: Noticias Caracol

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una familia residente en el barrio Brasil, de la localidad de Bosa, fue víctima de un hurto en su vivienda por cuenta de una banda de apartamentos que los venía siguiendo semanas atrás. Finalmente, durante la mañana del pasado 20 de febrero, los delincuentes aprovecharon la ausencia de los habitantes del inmueble para desocuparlo por completo.

Más información sobre Bogotá: Encapuchados atacaron a piedra a Tren de la Sabana en Bogotá: esto pasó.

De acuerdo con la denuncia de las víctimas del hurto, todo comenzó días antes del jueves 20 de febrero. Una mujer, que posteriormente fue identificada como una de las autoras del robo, tocó la puerta de la vivienda preguntando por una persona que, evidentemente, no vivía en la casa.

Sin embargo, estos acercamientos fueron utilizados por esa mujer y sus secuaces para monitorear el itinerario de la familia e identificar el momento preciso en el que la vivienda se encontrara sola. De hecho, dicen las víctimas del hurto, días atrás habían percibido movimiento sospechoso en cercanías de la casa.

“Ellos nos estaban siguiendo porque el miércoles a las 8 de la mañana viene la chica que está allí en el video. Ella timbra como a las 8 o 9 de la mañana y pregunta el nombre de una persona, a lo que le responden que allí no vivían. Ella misma es quien entra con los malandros a la casa”, contó una de las víctimas del robo a Noticias Caracol.

Finalmente, cuando encontraron el momento oportuno de invadir el inmueble, un grupo de cuatro delincuentes, tres hombres y la mujer que había sido vista días atrás, se acercaron a la casa, fuertemente armados, en una camioneta negra, de alta gama.

Tras cerciorarse de que no estaba la familia, los ladrones forzaron la puerta principal y posteriormente subieron al segundo piso y con herramienta especializada violentaron la puerta del apartamento. Tal parece que los delincuentes eran expertos en este tipo de robos, ya que solo tardaron ocho minutos en abrir la puerta. Incluso lograron percatarse de una cámara de seguridad que se encontraba en el pasillo aledaño a la vivienda, por lo cual procedieron a taparla para evitar ser identificados.

“El jueves a las 9:00 o 9:30 más o menos se bajan de una camioneta y llegan y abren la puerta de una vez, suben y me desocupan el apartamento. Se me llevan las propiedades y las cosas de más valor. Se demoran solo 8 minutos abriendo la puerta del apartamento donde yo vivo”, dijo una de las personas afectadas.

Al ingresar al apartamento, los ladrones sacaron electrodomésticos, joyas, y dinero en efectivo, cuyo valor acumula la suma de $40 millones, según notificó la familia afectada. Posteriormente, ya con el botín en sus manos, escapan en la camioneta sin dejar rastro.

Ocho días después del robo, las autoridades no han logrado establecer el paradero de los ladrones, pese a que la cámara de seguridad logró captar el rostro de dos de ellos, mientras realizaban el atraco. De momento, la familia pide desesperada la ayuda para localizarlos mientras intentan recuperarse del duro golpe económico que les produjo el robo.

Robos en Bogotá

Paradójicamente, en contraste con los casos de hurtos violentos, que se viralizan en redes sociales y que aumentan la percepción de inseguridad, la Policía sostiene que en 2025 el índice de robos y otros delitos vienen disminuyendo. A la fecha han capturado a 1.319 personas por este delito, y sus diferentes modalidades reportan reducciones importantes. Por ejemplo, el hurto a comercio cayó 49 % el de residencias, 32 %; a personas, 35 %, y de automotores, 41 %, según indicó la institución a El Espectador. De igual forma, vienen disminuyendo otros delitos, como violencia intrafamiliar y lesiones personales. ¿Cómo entender que haya una reducción, pero la impresión capitalina y las imágenes de violencia continúan creando un clima de zozobra?

Andrés Nieto, experto en seguridad, analiza: “Este no es un debate sobre si es percepción o victimización, son las dos, solo que responden a distintas variables, igual de importantes. El problema con el hurto, a diferencia del homicidio, es que sí depende de las denuncias. Si la víctima no realiza el reporte oficial, no hay conteo de la misma, mientras que para registrar los muertos no se necesita una denuncia, sino el levantamiento del cuerpo. De ahí que pueda ser que las personas se cansaron de denunciar, mucho más con lo engorroso que puede resultar hoy interponer una denuncia”.

Continúe leyendo: Murió menor tras ser herido al frente del colegio por otro adolescente.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.