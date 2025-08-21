No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá
Robo de patinetas eléctricas: el flagelo de la micromovilidad sostenible en Bogotá 

El asesinato de Enrique Medina (de 59 años) por robarle la patineta evidencia el problema de seguridad para quienes usan este tipo de transporte. Pese a tener vía libre para circular por las ciclorrutas, la delincuencia que roba bicicletas ahora también asedia a estos usuarios.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
21 de agosto de 2025 - 12:00 p. m.
Patineta eléctrica
Patineta eléctrica
Foto: Auteco Mobility

Es difícil saber cuántas personas usan patineta eléctrica para movilizarse por Bogotá, pero son pocas las calles donde no se divise al menos a alguien usando este medio de transporte sostenible. Una aproximación está diluida en la última Encuesta de Movilidad (2023), que incluyó medios de transporte alternativos. El documento dice que de los 12 millones de viajes que se hacen a diario en Bogotá 880.000 son en bicicleta y 53.658 en otros medios como patineta y motocarro. Con base en las ventas publicadas por proveedores de estos vehículos como...

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
