Robo de patinetas eléctricas: el flagelo de la micromovilidad sostenible en Bogotá 

Patineta eléctrica Foto: Auteco Mobility

Es difícil saber cuántas personas usan patineta eléctrica para movilizarse por Bogotá, pero son pocas las calles donde no se divise al menos a alguien usando este medio de transporte sostenible. Una aproximación está diluida en la última Encuesta de Movilidad (2023), que incluyó medios de transporte alternativos. El documento dice que de los 12 millones de viajes que se hacen a diario en Bogotá 880.000 son en bicicleta y 53.658 en otros medios como patineta y motocarro. Con base en las ventas publicadas por proveedores de estos vehículos como...