Robo múltiple en tres apartamentos de Suba: amordazaron a las víctimas

Mientras gran parte de la ciudad festejaba el día de San Valentín la noche del viernes 14 de febrero, para tres familias de la localidad de Suba la delincuencia convirtió la noche en una verdadera pesadilla.

De acuerdo con las autoridades, pasadas las 11:45 p.m. en un edificio residencial ubicado en inmediaciones de la calle 197 con carrera 54, en el sector de Lagos de torca, en la localidad de Suba, un grupo de aproximadamente 10 personas ingresó al edificio y efectuó un millonario hurto.

Una vez en el predio, los sujetos amedrentaron con armas de fuego a los guardias de seguridad del edifico y tras reducirlos, los despojaron de las prendas que los identifican como miembros del equipo de seguridad, y con la excusa de un problema en la tubería del lugar, tocaron a la puerta de los apartamentos involucrados.

Las víctimas, sin sospechar, abrieron la puerta e inmediatamente fueron reducidas por los criminales, quienes, además, amordazaron a sus víctimas.

“A mí me timbraron. Me dijeron que había un tubo roto en el apartamento y que se estaba inundando el edificio. Yo me asomé por el ojito de la puerta. Cuando vi a un guardia con la chaqueta pues abrí confiadamente”, señaló una de las víctimas a Noticias Caracol.

Tras ingresar, los ladrones encañonaron y amordazaron a la mujer y a su hija y tras reducirlas y amarrarlas, las condujeron a la zona del lavadero del apartamento mientras tomaban joyas, dinero y elementos de valor. Entre tanto, las mujeres fueron forzadas a revelar las claves de sus cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Las mujeres señalaron, además, que los ladrones tenían estudiada la actividad de la familia en detalle, pues estaban esperando a su hijo para robarle el carro.

Con el mismo modus operandi, los delincuentes ingresaron a otros dos apartamentos.

Hurto asciende a $100 millones

Según confirmó el teniente coronel Rodrigo Chávez, de la Policía Metropolitana de Bogotá, las pérdidas del hurto en uno de los apartamentos se estiman en $40 millones. Sin embargo, según el testimonio de las víctimas, las pérdidas superarían los $100 millones.

Cifras de hurto a residencias

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, en el 2024 se reportaron 6.036 casos de hurtos a viviendas, cifra que, comparada con los 8.224 casos reportados en 2023, indica una disminución del 26%.

En la localidad de Suba se reportaron 808 hurtos a residencias en 2024 y 1.042 en 2023.

