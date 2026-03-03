Robó una bicicleta y se subió a Transmilenio: así cayó presunto ladrón en la Calle 100

El joven ingresó a la estación Calle 100 llevando consigo la bicicleta que, según las autoridades, había sido sustraída a un ciudadano que la dejó fuera de un establecimiento comercial. Foto: Policía metropolitana de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un nuevo caso de inseguridad, un hombre de 21 años fue capturado en flagrancia cuando intentaba escapar en un bus articulado de Transmilenio con una bicicleta que, minutos antes, habría hurtado en el norte de Bogotá.

El joven ingresó a la estación Calle 100 llevando consigo la bicicleta que, según las autoridades, había sido sustraída a un ciudadano que la dejó fuera de un establecimiento comercial. Gracias al monitoreo de cámaras y a la reacción de las patrullas del Grupo de Transporte Masivo, los uniformados lograron ubicarlo dentro del articulado.

Lea más: CAR lanzó alerta por atropellamiento de fauna: estos son los corredores más críticos

El bus fue detenido y, al verificar la situación, los policías encontraron al presunto responsable con el elemento hurtado, por lo que fue capturado y puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto.

La teniente coronel Zuly Ortiz, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, afirmó que estos operativos continuarán en el sistema de transporte masivo para frenar el hurto y reiteró que la denuncia ciudadana sigue siendo clave para cerrarles el paso a los delincuentes a través de la línea 123.

Lea más: Concejo aprobó prohibición horaria de consumo en parques infantiles

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.