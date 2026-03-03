Publicidad

Robó una bicicleta y se subió a Transmilenio: así cayó presunto ladrón en la Calle 100

El sistema de cámaras del transporte masivo permitió seguirle el rastro a un joven que intentó pasar desapercibido con una bicicleta robada dentro de un articulado.

Redacción Bogotá
03 de marzo de 2026 - 07:14 p. m.
El joven ingresó a la estación Calle 100 llevando consigo la bicicleta que, según las autoridades, había sido sustraída a un ciudadano que la dejó fuera de un establecimiento comercial.
Foto: Policía metropolitana de Bogotá
En un nuevo caso de inseguridad, un hombre de 21 años fue capturado en flagrancia cuando intentaba escapar en un bus articulado de Transmilenio con una bicicleta que, minutos antes, habría hurtado en el norte de Bogotá.

El joven ingresó a la estación Calle 100 llevando consigo la bicicleta que, según las autoridades, había sido sustraída a un ciudadano que la dejó fuera de un establecimiento comercial. Gracias al monitoreo de cámaras y a la reacción de las patrullas del Grupo de Transporte Masivo, los uniformados lograron ubicarlo dentro del articulado.

El bus fue detenido y, al verificar la situación, los policías encontraron al presunto responsable con el elemento hurtado, por lo que fue capturado y puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto.

La teniente coronel Zuly Ortiz, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, afirmó que estos operativos continuarán en el sistema de transporte masivo para frenar el hurto y reiteró que la denuncia ciudadana sigue siendo clave para cerrarles el paso a los delincuentes a través de la línea 123.

Redacción Bogotá

