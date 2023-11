Inseguridad en entornos escolares: menor fue apuñalado en cercanías de su colegio en Bosa

Los hechos sucedieron el martes 7 de noviembre, en el barrio El Recreo, en la localidad de Bosa. El menor fue agredido minutos después de que terminara la jornada escolar, cuando se dirigía a su cas, junto a una compañera. “Eso pasó a las 6:30 p.m, luego de que él terminara de estudiar. Él iba caminando con una compañerita y el tipo les salió en una zona oscura al final de una calle por la que iban pasando. Lo increíble acá, es que el tipo llegó a hacerle daño directamente: primero lo agredió y después le pidió que le entregara las cosas”, le contó un familiar del menor de 14 años a El Espectador.

Le puede interesar: Johana Guzmán: otra muerte tras cirugía estética en Bogotá sin investigar

La víctima, quien cursa estudios en el colegio Carlos Pizarro, fue agredida en inmediaciones de la institución educativa. Habían pasado aproximadamente 10 minutos desde que salió del colegio cuando se presentó la agresión.

“Luego de que el tipo le propinara la puñalada en el brazo, lo esculcó para ver qué podía llevarse y arranco a correr. ¡No se le llevó nada! Solamente lo agredió, lo insultó y se fue. Me dice el niño que antes de irse, el sujeto lo amenazó y le advirtió que no volviera a pasar por ese punto o si no debía atenerse a las consecuencias”, agregó la persona que nos entregó el testimonio.

Como pudo, malherido y con una fuerte hemorragia, el menor llegó a un local comercial de allegados a la familia a pedir auxilio. Su familia fue notificada de inmediato y procedieron a llevarlo al hospital de Bosa. Allí les informaron que la herida alcanzó tres centímetros de profundidad y fueron necesarios cinco puntos de sutura.

“La verdad no sabemos qué hacer para estar tranquilos con la seguridad de nuestros niños. Nos toca llevarlos al colegio, recogerlos, acompañarlos a todo lado porque la inseguridad es tenaz. Se aprovechan de ellos y les salen cerca a los colegios para atracarlos. Necesitamos más policías que estén en las zonas cercanas a los colegios, porque no solo son los robos, hay mucha gente que vende vicio también por esos sectores”, recalcó el familiar del menor, quien además asegura que en cercanías de varios colegios la iluminación es deficiente, hecho que facilita que los delincuentes lleven a cabo sus intenciones.

Lea también: Fontibón: motociclista falleció tras aparatoso choque contra un camión

Una semana antes un joven fue asesinado en el mismo sector

La situación de inseguridad, especialmente el delito de hurto a personas, preocupa a los residentes del sector de El Recreo, ya que son constantes los casos de atracos en vía pública. En uno de los casos más recientes, ocurrido la noche del 31 de octubre, un estudiante del SENA fue vilmente asesinado en medio de un intento de hurto ocurrido en la zona.

De acuerdo con RCN Radio, la víctima de 19 años, a quien las autoridades identificaron como Edwin Felipe Ortiz, fue interceptado por dos mujeres y un hombre, quienes lo amenazaron con armas blancas para que les entregara sus pertenencias luego de que saliera de un local comercial y se dirigiera para su casa.

Tras robarle su billetera, el sujeto que integraba el grupo de atracadores le propinó una mortal puñalada en el pecho, al parecer, por no tener más objetos de valor que le pudieran robar, ya que la víctima no opuso resistencia al hurto y, aun así, murió a causa de la agresión cuando era trasladado a un centro asistencial.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, en la localidad de Bosa, entre enero y agosto de 2.023, se reportaron 3.680 casos de hurto, de los cuales 1.545 víctimas fueron mujeres y 2.133, hombres. En comparación con la cifra del mismo periodo del año 2022, el número de hurtos disminuyó un 8,7%, teniendo en cuenta que el número global en ese periodo fue de 4.030 casos.

Más noticias de Bogotá: Galán y 45 concejales electos recibieron credenciales para asumir funciones

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.