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Rock al Parque 30 años: Las historias también evolucionan detrás del escenario

Por tres décadas, Rock al Parque ha sido más que un festival. Quienes lo cubren desde que no existían redes sociales, hoy asisten a un certamen atravesado por la inmediatez digital, pero también por las historias tras bambalinas.

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María Navarrro
04 de septiembre de 2026 - 11:00 p. m.
Así han vivido la evolución del evento, quienes llegaron por primera vez como asistentes y ahora se encargan que cubrir periodísticamente cada aspecto, en cada nueva versión de Rock al Parque.
Así han vivido la evolución del evento, quienes llegaron por primera vez como asistentes y ahora se encargan que cubrir periodísticamente cada aspecto, en cada nueva versión de Rock al Parque.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Carolina Santamaría es líder de comunicaciones en el Coro Nacional de Colombia y directora del medio Rockear.co. Asistió por primera vez a Rock al Parque cuando tenía 17 años. Antes de ser periodista y trabajar en prensa fue una joven que quería ver a Fobia, a toda costa. Años después, ganó un concurso con una de sus fotografías y pudo cubrir la edición de 1998. Gracias a aquella experiencia supo que quería dedicarse al periodismo y a contar la música.

Desde entonces, cubrir Rock al Parque hace parte de su trayectoria profesional. Pasó por...

Por María Navarrro

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