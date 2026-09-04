Rock al Parque 30 años: Las historias también evolucionan detrás del escenario

Así han vivido la evolución del evento, quienes llegaron por primera vez como asistentes y ahora se encargan que cubrir periodísticamente cada aspecto, en cada nueva versión de Rock al Parque. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Carolina Santamaría es líder de comunicaciones en el Coro Nacional de Colombia y directora del medio Rockear.co. Asistió por primera vez a Rock al Parque cuando tenía 17 años. Antes de ser periodista y trabajar en prensa fue una joven que quería ver a Fobia, a toda costa. Años después, ganó un concurso con una de sus fotografías y pudo cubrir la edición de 1998. Gracias a aquella experiencia supo que quería dedicarse al periodismo y a contar la música.

Desde entonces, cubrir Rock al Parque hace parte de su trayectoria profesional. Pasó por...