Rolando González dice que es el concejal que sí trabaja #Votenpormí

Rolando González, candidato al Concejo de Bogotá. Foto: Cortesía

Rolando González, número 10 en la lista de Cambio Radical, quiere ser reelecto concejal de Bogotá. Esta es su hoja de vida, sus propuestas y sus opiniones sobre los principales temas de ciudad.

Cuéntenos un poco de su trayectoria

He sido concejal de Bogotá desde el 2015, enfocado en denuncias y control político en temas relacionados con la seguridad y movilidad en Bogotá. Ha sido autor de varios acuerdos de ciudad, entre ellos: Combatir la venta ilegal de pasajes de Transmilenio, Bogotá 24 horas y Bogotá a cielo abierto. Abanderado de la lucha “Ni una más con Biopolímeros”; descuento por pico y placa, plan de bienestar para conductores del SITP y Registro distrital para personas desaparecidas. Entre los debates de control político más destacados se encuentran: Defensa para no incrementar la estratificación en Bogotá, seguimiento a las tarifas de los parqueaderos en la ciudad, microtráfico, la venta ilegal de tarjetas del SITP a usuarios, edificaciones en riesgo de colapso, entre otros. Fui ponente de varios Proyectos de Acuerdo de la Administración Distrital que benefician la ciudad como la creación del Sistema Distrital de Derechos Humanos, el apoyo del distrito a Maloka y la reforma al impuesto predial. En las evaluaciones que realiza el observatorio Concejo Cómo Vamos he sido destacado en diferentes periodos como uno de los mejores 10 concejales de la corporación y, en el 2022, estuve en el top 5 de los Concejales que más presencia y trabajo tiene en localidades como Kennedy, Engativá, Chapinero y Usaquén según un sondeo a la comunidad. Hace cuatro años nos acompañaron 31.994 ciudadanos en las elecciones, hemos trabajado con amor para no defraudarlos y sin descanso #MiPasiónEsBogotá.

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Porque la ciudad se le salió de control a la alcaldesa, la criminalidad se está tomando Bogotá y no puedo abandonar a los ciudadanos que represento. Con la seguridad de ser el concejal que sí trabaja, pretendo velar por los intereses de los que habitan la capital, pero esta vez con más fuerza y más resultados. La pasión por Bogotá me inspira a dar cada vez más de mí.

¿A quién apoya a la alcaldía?

Al general Luis Vargas.

¿Ha ocupado cargos públicos? ¿cuáles?

SI, edil de Chapinero (2015-2016) y Concejal de Bogotá (2016-2024 2 periodos.

¿Ha tenido alguna investigación fiscal, disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso

No.

De ser electo, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

Recuperar la seguridad en los barrios de Bogotá. No puede ser que, así como los barrios tienen su salón comunal, parque y panadería, tengan ollas al servicio de la criminalidad, que afectan, sobre todo, a nuestros niños, niñas y jóvenes.

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

1 Barrios sin ollas: Crearemos un programa que estimule la denuncia y apoye a las autoridades para aumentar las capturas, con un sistema que genere estímulos a quienes combatan el microtráfico en los barrios. 2 Sisbén diferenciado en Bogotá: Defenderemos a las poblaciones vulnerables que se han visto perjudicadas por el aumento injusto del Sisbén. 3. Tecnología contra el hurto: Impulsaremos un nuevo modelo de reacción frente al hurto, acompañaremos la creación de redes de seguridad local, dotándolas de medios tecnológicos que ayuden a la pronta reacción de las autoridades.”

A su criterio ¿qué requiere atención prioritaria en Bogotá? (responder en video)

La seguridad.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

1. Barrios sin ollas: Crearemos un programa que estimule la denuncia y apoye a las autoridades para aumentar las capturas, con un sistema que genere estímulos a quienes combatan el microtráfico en los barrios. 2. Tecnología contra el hurto: Impulsaremos un nuevo modelo de reacción frente al hurto, acompañaremos la creación de redes de seguridad local, dotándolas de medios tecnológicos que ayuden a la pronta reacción de las autoridades.”

¿Está de acuerdo con la propuesta de que Bogotá tenga policía propia?

Si, porque algunos asuntos necesitan acción rápida y competente, que requieren una labor investigativa y de inteligencia enmarcada en los fenómenos locales y de ciudad propios de Bogotá. No se pueden comparar las dinámicas del delito de la capital con la de otras ciudades del país, por eso trabajaremos en fortalecer los frentes de seguridad, en establecer un sistema de recompensas para fomentar la denuncia y combatir las ollas de micro tráfico tal como se evidencia en los mapas de calor del delito revelados por las autoridades.

Primera Línea del Metro ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Seguir el contrato como está adjudicado. Parar lo que se ha avanzado frente al metro sería irresponsable. Los bogotanos ya lo dicen en las encuestas: prefieren que se haga como está planteado en su primera línea. La Empresa Metro de Bogotá y el Consorcio deben tener responsabilidad con la ciudad y continuar con el proyecto tal y como quedó pactado. Vamos hacer el seguimiento para que se avance ejecución de las obras físicas sin contratiempo; mientras tanto, es clave mejorar el sistema troncal de Transmilenio para recuperar la afluencia de usuarios, reducida en estos últimos 3 años.

Corredor Verde por la Séptima ¿suspendería, modificaría o lo mantendría?

Hacerlo solo a partir de la calle 100. Me inclinaría inicialmente por hacer un tramo hasta la 100 y que conecte los residentes de Usaquén con la troncal de la Avenida 68, y el resto del sistema, promoviendo un transporte multimodal. La carrera séptima entre la 100 y el centro, debe ser una vía pensada para que quepamos todos, ya sea en carro particular, taxi, bici o en un transporte público amigable con el medio ambiente. El gobierno distrital en el nuevo POT, generó un embeleco conceptual entre las troncales BRT planeadas hace tiempo y el concepto de corredor verde, que igualmente requieren segregación de la vía para su uso exclusivo, pero no por ello se deben excluir otros modos de transporte de la vía. Estamos a tiempo de repensar el diseño.

¿Qué prefiere expansión o densificación?

Densificación, hay zonas que todavía pueden crecer, curiosamente las localidades más densas se concentran en el borde occidental como Engativá, Kennedy o Bosa. Para cambiar esa situación se requiere de una Secretaría de Planeación más activa ya que durante el mandato de la ex secretaria María Mercedes Jaramillo, la ciudad vivió un atasco en expedición de planes parciales y licenciamientos. Debemos impulsar que los recursos púbicos permitan el mejoramiento integral de barrios, más procesos de renovación urbana con equipamientos públicos como parques, vías y colegios.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

El problema no es el relleno sanitario como tal, sino la cantidad de basuras que se genera en la ciudad, de las 7 mil toneladas diarias que llegan al relleno, más del 50% son residuos orgánicos con un potencial de aprovechamiento y otro 20% es plástico, cartón, vidrio, papel, que debió ser separado en las casas. Se requiere concientizar en el uso de la bolsa negra, blanca y verde en el hogar, que los establecimientos de comercio reduzcan el uso del plástico y que los recicladores de oficio puedan desarrollar su labor con más apoyo del distrito. Así lograremos que el relleno pueda optimizar su funcionamiento y migrar a otras tecnologías diferentes al enterramiento de la basura.

Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

La región debe poder resolver los conflictos que se generan entre los municipios en temas como la contaminación de fuentes hídricas, la aprobación de usos del suelo residencial o industrial y la disposición de basuras. Igual con los corredores de la calle 13, calle 80 y Autonorte, la región podrá ayudar a mejorar la malla vial para resolver temas de congestión y la capacidad de acceso a la ciudad. Se debe respetar la autonomía de los municipios pero evitando ese canibalismo, donde los alcaldes buscan priorizar sus propios proyectos con prácticas como poner exenciones tributarias que terminan afectando la competitividad económica y el desarrollo social de la zona.

¿Está de acuerdo con crear nuevas localidades?

Si. Hay localidades que son muy extensas y sus demandas y necesidades son muy diferentes en su territorio y, por otro lado, hay unas localidades pequeñas que comparten características esenciales y podrían unirse. Por ejemplo, Suba, con alrededor de dos millones de habitantes, su densidad poblacional varía en la parte más occidental, por lo que valdría la pena revisar la disposición local.

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

Las cifras de la alcaldía y las encuestas hablan por sí solas. Se reconocen ciertas iniciativas en materia de cultura y cuidado, pero la movilidad y en especial la seguridad están fuertemente afectadas. La alcaldesa permitió que los criminales se tomaran la ciudad. La lucha contra el Tren de Aragua fracasó, lo cual tiene un impacto en las localidades y los barrios muy nefasto, por eso ahora vemos ollas en todas partes y los colegios secuestrados por el microtráfico.