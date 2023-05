¿Roy Barreras aspirará a la Alcaldía de Bogotá? Especulaciones que toman fuerza

Si su nombre se suma a la lista de quienes sueñan con reemplazar a Claudia López podría generar un conflicto entre los candidatos de la izquierda, quienes hasta el momento son Heidi Sánchez Barreto, Carlos Carrillo y Gustavo Bolívar. Lo que podría fragmentar aún más la apuesta de la izquierda por llegar al Palacio Liévano. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Roy Barreras ha sido uno de los representantes políticos de los que más se ha hablado en los últimos días, luego de que el Consejo de Estado anulara su elección como senador tras concluir, el pasado 5 de mayo, que incurrió en doble militancia.

Recordemos que a pesar de desempeñarse como presidente del Congreso se determinó que incumplió una norma al no renunciar a su curul 12 meses antes de la fecha de inscripciones para las elecciones legislativas. Integrando entonces las listas del Partido de la U y el Pacto Histórico.

No obstante, sorpresivo fue el anuncio para unos cuantos luego de que Barreras notificara que no apelará el fallo aceptando la decisión:

“Caído en combate. Los fallos de la justicia se respetan aunque resulten a mi parecer injustos. Seguiré cumpliendo mi deber hasta tanto sea notificado. Interpondré inmediatamente una tutela para restablecer el derecho de mis electores. Anticiparon mi retiro médico anunciado hace 6 meses unos días. Regresaré. Colombia seguirá contando conmigo”, contestó.

Determinación que dio inicio a cuchicheos dentro de las esferas públicas sobre cuál será el proyecto político que acogería ahora.

Entre las opciones se hablaba de que su salida del Congreso no significaba un paso al costado frente a la política nacional, de hecho algunas personas afirmaron que podría vincularse de manera directa con el gabinete del presidente Gustavo Petro.

Así lo dejó entrever la ex viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Laura Gil; quien desde su cuenta de Twitter, y tras salir de la cancillería, publicó que el nombre de Roy podría sonar para algún ministerio:

“No hay mal que por bien no venga: Roy Barreras ahora podrá ser ministro”, se lee en su tuit.

Sin embargo, una nueva opción se estaría tejiendo entre el empresariado y diferentes dirigentes políticos de la capital, quienes al parecer le estarían pidiendo al excongresista que presente su candidatura por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Así lo reveló ‘Noticias RCN’, argumentando que tras su salida de la rama legislativa se reunió por separados con Luz María Zapata, directora de Asocapitales, y María Carolina Castillo, presidenta de la organización ProBogotá.

Cabe señalar que Roy Barreras no lo ha hecho oficial, no se ha pronunciado, ni ha dejado en claro si aspirará o no al que se considera como el segundo cargo más importante de elección popular en Colombia.

Lo cierto es que de hacerlo no sufriría por un aval, ya que se da por sentado que cuenta con la bendición de su partido Fuerza de la Paz, que fundó junto a su exesposa Gloria Arizabaleta y que ya recibió el aval del Consejo Nacional Electoral -CNE-.

Si su nombre se suma a la lista de quienes sueñan con reemplazar a Claudia López podría generar un conflicto entre los candidatos de la izquierda, quienes hasta el momento son Heidi Sánchez Barreto, Carlos Carrillo y Gustavo Bolívar, quien ha dejado en claro que no comulga con algunas de sus visiones.

Lo que podría fragmentar aún más la apuesta de la izquierda por llegar al Palacio Liévano.

