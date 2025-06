Rumba en Bogotá irá hasta las tres de la mañana: Distrito unificó horarios

Bares y gastrobares en la zona T de Bogotá. Foto: Óscar Pérez

Con el decreto 293 de 2025, la Alcaldía fijó y unificó el horario para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas y/o embriagantes en la ciudad.

En un principio, el borrador del decreto publicado en el mes de abril, extendía el horario de los bares en la ciudad hasta las 5:00 A.M. Un planteamiento que desde Asobares fue bien recibido apelando a “fortalecer la economía nocturna de la ciudad”, pero que generó malestar en vecinos de zonas residenciales por el aumento del ruido y la perturbación del descanso.

Tras recibir comentarios, este viernes el Distrito decidió que el horario de rumba será hasta las tres de la mañana, unificando con aquellos bares y discotecas que funcionaba hasta las cinco de la mañana. Eso sí, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, indicó que esta medida se pondrá a prueba por tres meses “y con las mediciones de seguridad, orden y convivencia, tomaremos la decisión de crear o no zonas específicas de rumba con horario ampliado (5 a. m.). Pero por lo pronto todos van a tener un mismo horario hasta las tres de la mañana”, sentenció.

Por otro lado, el artículo 2 también resaltó que los restaurantes que ofrezcan en su menú bebidas alcohólicas como acompañantes, no se someterán a esta restricción. Pero, si su actividad económica principal es la venta o consumo de bebidas embriagantes, sí deberán regirse por los horarios y condiciones de expendio estipulados.

Más medidas de venta de licor en Bogotá

Dentro de las otras disposiciones del decreto, está el horario de los establecimientos que expenden bebidas embriagantes, como licorerías, tiendas de barrio, grandes y medianas superficies, etc. Aunque en un principio el Distrito había fijado el horario hasta las once de la noche, el decreto lo amplió una hora más. De esta manera, los comercios podrán vender este tipo de productos entre las 10:00 A.M. y las 11:59 P.M. del mismo día.

Si bien este horario no aplica a los domicilios, los negocios sí tienen la responsabilidad de verificar que esa venta no se realice a menores de edad, ni para consumo en espacio público.

Precisamente, sobre este último punto, la normativa ratifica la restricción de prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en espacio público contemplada en el Código de Convivencia en un perímetro de 200 metros a la redonda de centros educativos, estadios, coliseos, centros deportivos, hospitales y centros de salud.

Para hacer seguimiento de estas medidas adoptadas, la Secretaría de Seguridad creará un Índice de Seguridad, Convivencia y Orden Urbano aplicado en zonas con una concentración de mínimo 10 establecimientos en un perímetro de 75 metros entre los mismos.

De igual manera, todo negocio que venda bebidas alcohólicas deberá participar en acciones de prevención de comportamientos contrarios a la convivencia, además de cumplir con medidas de insonorización.

Cabe recordar que la necesidad de regular el expendio y consumo de bebidas alcohólicas y/o embriagantes, parte de las observaciones de la Secretaría de Seguridad y Policía, como desencadenantes de la ocurrencia de delitos contra la vida y el patrimonio. En 2024, la madrugada concentró el 35,9% de todos los homicidios ocurridos en Bogotá que tienen como causa conflictos de convivencia.

