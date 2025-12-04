Ruta de alumbrados navideños en Bogotá: puntos, fechas y recorridos

La ciudad contará con iluminación 100 % LED, lo que reduce el consumo de energía y permite ampliar la decoración navideña. Foto: EPM

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Como cada diciembre, miles de familias se preguntan dónde ver luces, a qué parque ir y cuál será el mejor punto para tomar fotos. Este año, Bogotá estrena este 5 de diciembre una ruta de alumbrados navideños más grande, más sostenible y con nuevos espacios diseñados para recorrer con sus seres queridos.

¿Cuándo será?

Este viernes 5 de diciembre se inaugurará el alumbrado navideño en la capital, gracias a una iniciativa liderada por el Grupo Energía Bogotá (GEB) y apoyada por Enel Colombia, la cual hace parte de “Navidad es Cultura 2025″, que busca ofrecer planes gratuitos y sostenibles para este mes. En total, se instalaron casi 1.600 figuras y elementos luminosos; 114 árboles de luz, y kilómetros de extensiones LED distribuidas en varios puntos de la capital.

Lea más: La guía definitiva con planes gratuitos e imperdibles para esta Navidad en Bogotá

Puntos clave de la ruta de alumbrados

La ruta de alumbrados navideños se distribuirá en tres grandes zonas de la ciudad.

En el Corredor Centro: los visitantes podrán disfrutar de fachadas emblemáticas como la del Palacio Liévano , que tendrá una matriz LED de más de 300 metros de longitud y 200.000 bombillos programables, capaces de crear figuras y secuencias de color.

En el Sector Norte: la ruta incluirá puntos de iluminación en zonas cercanas a la Autopista Norte , la Carrera 7 y áreas aledañas a parques y corredores peatonales del sector , donde se instalarán estaciones luminosas, figuras decorativas y estructuras diseñadas para el paseo familiar. Este tramo estará compuesto por senderos iluminados, elementos fotográficos y zonas temáticas adaptadas para el flujo de visitantes que transitan habitualmente por este sector.

El Parque Metropolitano El Tunal: será el corazón de la ruta. Allí estará instalado el árbol de Navidad más alto que se haya instalado en Bogotá: una estructura de 56 metros de altura y 20 metros de base. Además, el parque contará con dos matrices LED gigantes y más de 1,3 kilómetros de caminos iluminados con estaciones temáticas como el Jardín de Santa, la Postal Navideña, la zona de esferas gigantes, el Jardín de los Renos y senderos decorados con regalos luminosos.

En este mismo parque, específicamente en su Plaza Central, se realizará un show de láser 360° cada media hora, entre el 5 y el 28 de diciembre, convirtiéndose en uno de los principales atractivos del recorrido. “El objetivo es que la Navidad en Bogotá invite a imaginar y a construir el futuro de la ciudad que queremos”, señaló el alcalde Carlos Fernando Galán al presentar la ruta de este año.

Decoración de día y de noche

La ruta de alumbrados también podrá disfrutarse antes del anochecer. Alrededor del 50 % de los elementos instalados funcionan como decoración diurna, lo que permite que visitantes y familias recorran los puntos iluminados a cualquier hora del día.

Un plan para caminar, fotografiar y compartir

Con acceso gratuito y una programación pensada para todos los públicos, la ruta de alumbrados navideños se proyecta como uno de los planes más concurridos del mes. La apuesta del Distrito y del Grupo Energía Bogotá es que la ciudadanía pueda reencontrarse con los parques, plazas y corredores de la ciudad a través de una experiencia sostenible, visualmente impactante y diseñada para ser disfrutada caminando.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.