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Ruta del tigrillo: las firmas que pausan megaproyecto de energía en la sabana

El proyecto Chivor II busca abastecer la región, pero los vecinos abogan por el agua y la fauna. Empresa Enlaza advierte riesgo de racionamiento.

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Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
12 de junio de 2026 - 12:05 a. m.
El Felino Lanudo de los Andes fue redescrito taxonómicamente como una especie nueva, lo que obliga a un blindaje de conservación estricto.
El Felino Lanudo de los Andes fue redescrito taxonómicamente como una especie nueva, lo que obliga a un blindaje de conservación estricto.
Foto: GEB

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dio hasta el 17 de junio para que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), el Ministerio de Minas y el Instituto Alexander von Humboldt entreguen conceptos técnicos, que ayudarán a destrabar un viejo pleito: el futuro del proyecto de transmisión eléctrica Chivor II. Todo, porque, a la fecha, no existe solución que concilie la necesidad del Grupo de Energía de Bogotá (GEB), de avanzar en la obra para aumentar el suministro de electricidad para la capital, y la lucha de...

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
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