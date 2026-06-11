Ruta del tigrillo: las firmas que pausan megaproyecto de energía en la sabana

El Felino Lanudo de los Andes fue redescrito taxonómicamente como una especie nueva, lo que obliga a un blindaje de conservación estricto. Foto: GEB

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dio hasta el 17 de junio para que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), el Ministerio de Minas y el Instituto Alexander von Humboldt entreguen conceptos técnicos, que ayudarán a destrabar un viejo pleito: el futuro del proyecto de transmisión eléctrica Chivor II. Todo, porque, a la fecha, no existe solución que concilie la necesidad del Grupo de Energía de Bogotá (GEB), de avanzar en la obra para aumentar el suministro de electricidad para la capital, y la lucha de...