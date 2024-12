Joven que desapareció el 22 de diciembre apareció muerta en Puente Aranda

La joven, oriunda del municipio de Soacha, tenía 24 años y fue vista por última vez en el barrio Carvajal, en donde trabajaba. Foto: redes sociales

Un triste e inesperado final tuvo la búsqueda de Sammy Juliana Muñoz, una joven de 24 años que fue reportada como desaparecida por sus familiares el pasado 22 de diciembre. Lamentablemente, luego de ocho días de seguir su rastro, Sammy fue hallada sin vida en inmediaciones de la localidad de Puente Aranda el 30 de diciembre.

De acuerdo con la información que compartieron sus familiares con los medios de comunicación, la joven habría sido vista por última vez el domingo 22 de diciembre, mientras salía de su trabajo en el barrio Carvajal, en la localidad de Kennedy. En este sentido, también afirmó un allegado de la occisa a CityTv, el novio sería un testigo clave en la investigación venidera para esclarecer los hechos.

Lo anterior, dado que según la versión de los familiares de Muñoz, su pareja sentimental habría sido la última persona que la vio con vida y que, además, fue testigo de como un grupo de individuos en un vehículo la habría raptado el 22 de diciembre.

“Sabemos que detrás de todo esto hay un culpable que no nos quiere dar la cara ni responder sobre esto (…) La última persona que la vio con vida fue su pareja sentimental y no nos dio respuestas. Fuimos a buscarlo y siempre nos evadió”, dijo el pariente de la joven a CityNoticias.

Bajo esta misma línea, la familia señala inconsistencias entre la versión de las autoridades y la del novio de la occisa, quien les señaló el presunto rapto sobre las 2:00 A.M., lo cual no les cuadra a sus parientes, dado que Muñoz no tenía problemas con nadie.

“Nunca nos manifestó ningún problema a ninguno de los familiares y es ahí donde nosotros queremos investigar, queremos pedirle a la Fiscalía que nos ayude, que se acelere un poco más este caso”, agregó su familiar al noticiero.

De momento, la Policía no ha dado una versión oficial sobre el hallazgo del cuerpo de la joven y, entre tanto, la Fiscalía ya se encuentra al frente de las pesquisas del caso para esclarecer lo ocurrido con la víctima.

